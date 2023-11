TOP 14. Clermont est en forme, un coup à faire à Montpellier ?

Clermont réussit bien son entame de saison et compte bien redorer son blason cette année. En revanche, Montpellier patauge. Les deux équipes s'affrontent ce week-end en Top 14.

Clermont avec un plein de confiance

Actuellement quatrièmes de Top 14, les hommes de Christophe Urios ont récemment glané un succès bonifié face à Bayonne au Michelin. Ces derniers ont remporté la partie 46-14, notamment grâce aux cadres en la personne de Fritz Lee ou encore Peceli Yato.

Avec trois victoires en cinq matchs, l'ASM réussit un début de saison convaincant, loin des déceptions de l'année dernière. Les Jaunards ont réussi à battre Bayonne, La Rochelle et Perpignan à domicile, et sont pour le moment invaincus en Auvergne.

Néanmoins, Clermont voyage mal en Top 14, et ce, depuis de longs mois. Les coéquipiers de Moala n'ont plus remporté un match à l'extérieur depuis le 15 octobre dernier, face à l'USAP, pour le compte de la septième journée de Top 14. Cette saison, ils se sont inclinés contre Oyonnax et le LOU.

Une victoire importante et des retours

Face à l'Aviron Bayonnais, l'ASM a livré sa plus belle prestation de la saison, avec deux mi-temps constante, sans jamais baisser le niveau d'agressivité. Avec Urdapilleta à la baguette, les Clermontois semblent afficher de nouvelles intentions. Le retour en grande forme d'Alivereti Raka fait également plaisir à voir, lui qui n'a plus connu le XV de France depuis le 6 décembre 2020 et une défaite contre l'Angleterre.

La recrue star, Sowakula, devrait être du déplacement à Montpellier, lui qui a joué deux fois pour les All Blacks, et qui est rentré 18 minutes contre Bayonne. Ce n'est pas tout, car nous apprenons aussi, par l'intermédiaire de La Montagne, que le meilleur plaqueur de la Coupe du monde pourrait être, lui aussi, de la partie à Montpellier. Marcos Kremer est revenu en grande forme dans son nouveau club, et postule pour une place en deuxième ligne certainement.

Le retour de l'Argentin est attendu en Auvergne, notamment pour sa densité physique et son agressivité. C'est peut-être ce qu'il manque à Clermont depuis le début de saison pour s'imposer hors de ses bases.

Montpellier perd, sans décevoir

Le paradoxe avec cette équipe du MHR, c'est que les Cistes sont désormais à quatre défaites de suite, à la treizième place du Top 14, sans véritablement décevoir dans le contenu ! Les hommes de Cockerill n'ont pas vraiment pris l'eau, si ce n'est à Toulouse, mais surtout en première période.

Les anciens champion de France n'ont perdu que 26-13 à Bordeaux, dans un match engagé ou Louis Carbonel a laissé de nombreux points au pied ! La défaite 16-19 face au Racing 92 à domicile a été sûrement dure à digérer.

Néanmoins, Montpellier a proposé un rugby alléchant sur la pelouse de Chaban-Delmas, avec des joueurs très en jambes, tels que Simmonds ou encore Camara. La saison dernière, Montpellier était parvenu à s'imposer avec le bonus offensif contre Clermont, sur le score de 34 à 6.

Pour ce week-end, les Cistes pourront compter sur leurs trois internationaux français, avec les solides Willemse et Chalureau, tandis qu'Arthur Vincent devrait porter le numéro 13 au centre du terrain.

