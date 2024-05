TOP 14. Cette innovation technique va-t-elle ''chambouler'' la manière de regarder le rugby à la télé ?

Après le micro ou les caméras sur les arbitres, Canal Plus a lancé le micro sur un joueur, ce week-end. Pour une expérience au plus proche du terrain.

Éric Bayle en rigolait après coup en disant que cette expérience n’aurait probablement pas pu être réalisée avec le très volubile Rory Kockott. Toujours est-il qu’avec son compère sud-africain du Stade Français Jérémy Ward, elle fut complètement validée.

RESUMÉ VIDEO. TOP 14. À 38 ans, le vétéran Rory Kockott maltraite l’UBB et envoie (presque) Paris en demieLaquelle ? Ce dimanche soir, en marge de la rencontre entre le Stade Français et l’UBB, le 3/4 centre parisien fut équipé par Canal Plus (grâce au bon vouloir du SF) d’une brassière comportant des micros. Le but ? Permettre au téléspectateur de vivre une expérience au plus proche du terrain et surtout, découvrir ce qu’il se passe réellement sur le rectangle vert.





En toute honnêteté, pour une première, le résultat fut très intéressant. Même si le capitaine parisien est un homme de peu de mots, on y découvrit ainsi, après la rencontre, des échanges avec ses partenaires, les consignes données en plein match où ses discussions avec monsieur l’arbitre.

VIDEO. TOP 14. À 200 à l'heure, Louis Bielle-Biarrey revient des enfers pour rattraper la fusée DakuwaqaEn sus, les bruits au moment des impacts permettent de mieux réaliser l’intensité des chocs tandis que certaines réactions naturelles sur le pré donnent des moments très sympas. Comme lorsque Ward est envoyé sur les fesses par une grosse charge de Tevite Tatafu et qu’il en rigole en se relevant, expliquant à son compère Joe Marchant "qu’il est très costaud".



Ou encore de découvrir les mots sympathiques qu’il eut après le match à l’égard de ses adversaires. Toujours avec le sourire. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur le personnalité très charmante de ce centre de 28 ans, arrivé sur la pointe des pieds dans la capitale il y a 2 ans.

AMATEUR. Cette innovation béarnaise va-t-elle entraîner une RÉVOLUTION de l’univers de la touche ?Et des moments appréciables pour améliorer le vécu d’un match depuis son écran, qui pourraient, à l’avenir, modifier l’approche des rencontres chez certains joueurs. Pour qui ce genre d’équipement oblige aussi se canaliser, et ne pas se laisser dépasser par la tension qui peut exister lors d’un match. Tout en veillant à ce que la télé ne franchisse pas non plus la limite entre l’instructif et l’intrusif.