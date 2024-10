TOP 14. Cet atout combatif qui pourrait permettre au Stade Toulousain de battre Pau (et ce n'est pas Dupont)

Le Stade Toulousain vise un succès au Hameau, un stade maudit depuis 2020. Jack Willis, inarrêtable dans les rucks, sera déterminant face à une Section Paloise prête à en découdre.

Ce samedi, le Stade Toulousain se déplace au Hameau pour y affronter la Section Paloise, un stade où ils n’ont plus gagné depuis 2020, et un succès 16 à 22. Une série noire que les hommes d’Ugo Mola comptent bien stopper. Mais les conditions météorologiques s’annoncent très humides, rendant les débats encore plus physiques. Dans ces zones de combat, un joueur pourrait bien faire pencher la balance en faveur des Rouge et Noir : Jack Willis.

RUGBY. 3e défaite de Toulouse, La Rochelle leader, nos pronos de la 7e journée de Top 14L'international anglais, débarqué à Toulouse en 2023, s'est rapidement imposé comme une référence en Top 14. Laurent Thuéry, en charge de la défense toulousaine, ne tarit pas d’éloges à son sujet en conférence de presse : « Jack a ce gros point fort, il est très costaud notamment du bas du corps et très souple. Cela lui permet de vite prendre la place et d’être très bas dans les rucks, une zone où il est redoutable. »

Willis, l'atout dans la manche toulousaine

Face à une équipe paloise réputée pour sa puissance devant, sa présence sera cruciale. « Il a cette appétence-là et ce caractère, puisqu'il faut quand même du caractère pour s'y mettre dans ces zones-là ». Véritable poison dans les rucks, il devrait ralentir de nombreux ballons adverses. Et sans doute permettre à Toulouse de pourquoi pas récupérer certaines possessions comme il sait si bien le faire. L'apport de Julien Marchand devrait aussi être un plus dans ce secteur.

On connaît l'importance des rucks de la vitesse donc oui, ça sera un secteur qu'il faudra cocher bien évidemment. Mais les deux équipes l'auront coché. L'année dernière, ils nous ont mis énormément de pression avec les avants sur ces phases et les relances de jeu. Ils nous ont impacté très fort à deux. Ils l'ont fait encore sur ce début de saison, donc on se prépare à ça, on s'y attend et ça va être un gros rendez-vous.

En effet, la Section Paloise, même diminuée par de nombreuses absences, ne manquera pas de tester la solidité du pack toulousain. « Les Palois, c'est très costaud devant », souligne Thuéry. Le technicien toulousain sait que la clé du match se jouera dans les phases de collision et les rucks, là où Willis excelle. Mais il ne s’agit pas seulement d’éteindre les velléités béarnaises : « Il porte aussi bien le ballon, il a un profil complet », ajoute-t-il.

Des Palois déterminés

Les conditions de jeu humides promettent un affrontement âpre, avec un rugby « très engagé » selon Thuéry. « Il va falloir être discipliné, et pour ça, être solide physiquement. » Un défi que les Toulousains relèvent depuis le début de saison, malgré quelques difficultés. Si la défaite contre Castres a mis en lumière des points à améliorer, les victoires suivantes ont redonné de la confiance au groupe.

Les enjeux sont clairs : il est impératif de prendre des points pour rester dans le haut du classement. « Tous les points sont très importants », rappelle Thuéry. « Une victoire vous montez, une défaite vous fait redescendre. » Pour Toulouse, il s’agit donc de faire un coup au Hameau et d'effacer quatre ans de désillusions à Pau.

Avec un Jack Willis affûté et une équipe qui se prépare à livrer un rude combat, le Stade Toulousain semble avoir les armes pour relever ce défi. L'an passé, sans l'Anglais et avec une équipe remaniée, les visiteurs s'étaient inclinés de seulement quatre points, 13 à 9. Le résultat pourrait être différent cette année. Rendez-vous samedi pour un choc annoncé dans des conditions dantesques.