RUGBY. 3e défaite de Toulouse, La Rochelle leader, nos pronos de la 7e journée de Top 14

Ce week-end de Top 14 s’annonce électrique avec des affiches qui risquent de bousculer le classement, voici nos pronostics pour chaque rencontre.

Les Bayonnais ont peut-être signé leur premier match référence la semaine passée face à La Rochelle (37-7). Leur objectif sera de surfer sur cette bonne dynamique, enclenchée en faisant souffler la charnière titulaire (Machenaud et Segonds étaient titulaires). Attention au Racing 92 capable de tout dans un grand jour. Victoire de l’Aviron, aucun bonus de part et d’autre.

Si le RC Vannes a toujours impressionné en déplacement (point de bonus défensif au Stade Français et à Montpellier), ils n’ont jamais su l’emporter. Les hommes de Christophe Urios ne voudront pas se faire surprendre par le promu au Michelin, avec un top 6 à la clé. Bonus offensif pour l’ASM mais attention à l’excès de confiance.

Castres-Stade Français

S’il y a un cador qui est à la traine en ce début de saison, c'est bien le Stade Français. 13ᵉ au classement, incapable d’inscrire un essai sur la pelouse du LOU le week-end dernier, Karim Ghezal remercié… Paris galère en ce début de saison. Avec cette dynamique, un déplacement à Pierre Fabre n’est pas le bienvenu. Le CO sait recevoir, comme il l’a montré en dominant le Stade Toulousain (28-23). Les Castrais ont plus de certitudes, bonus offensif pour eux et crise à la clé pour les soldats roses.

Déplacement difficile en terre varoise pour les Montpelliérains. Malgré tout, Joan Caudullo alignerait son équipe type. Et pour cause, le MHR a des points à rattraper après avoir encaissé deux défaites à domicile. La 3ᵉ ligne du RCT Abadie-Ollivon-Isa est une des plus performantes depuis le début de saison et dominera les impacts aux quatre coins du terrain. Victoire des Toulonnais sans trembler à Mayol, aucun point de bonus.

La première victoire à l’extérieur de cette journée pourrait bien être sur cette rencontre. Les Perpignanais sont fatigués à cause de ce bloc de 9 matchs interminable, ils l’ont montré en subissant la loi de l’UBB (64-12). De plus, le nombre de cadres indisponibles est inquiétant : Tuilagi, Van Tonder, McIntyre, Naqalevu, Duguivalu, Crossdale. Franck Azéma va devoir composer avec ces absences et le LOU pourrait bien en profiter. Le match s’annonce serré, mais les Lyonnais l’emportent au bout du suspense.

« Une victoire face à Toulouse vaut plus que 4 points », a lancé Jack Maddocks dans les colonnes de Midi Olympique. Après leur succès face à Castres (33-26), les Palois sont remontés comme des coucous et veulent enchainer. La réception du champion en titre, même privé de Ramos et Ntamack ne s’annonce pas simple. Le Hameau devra pousser fort, mais la Section s’imposera pour consolider sa place dans les 6.

La Rochelle – Bordeaux

L’Union Bordeaux-Bègles est sur un début de saison exceptionnel avec une seule défaite en six matchs. Le succès en déplacement à Ernest Wallon a marqué les esprits et Bordeaux aborde ce déplacement de manière plus relâchée. Jalibert et Lucu au repos, les seconds couteaux vont devoir hausser le ton. De leur côté, les Maritimes, vexés de leur défaite à San Sebastian, voudront se racheter devant leur public. Victoire bonifiée des locaux.