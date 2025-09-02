TOP 14. ''C'est terrible pour Tevita'' : à Bayonne, la déception immense après le coup dur de Tatafu
Tevita Tatafu, pilier droit incontournable, va manquer toute la première partie de saison. crédit photo : screenshot Aviron Bayonnais
Touché à la cheville lors d’un match de préparation contre Toulouse, l’international français devrait être absent entre quatre et cinq mois.

Il y a des blessures qui font mal à un effectif et d’autres qui pèsent bien plus largement sur un projet. L’indisponibilité de Tevita Tatafu entre dans cette deuxième catégorie.

L’international tricolore, installé dans la rotation premium du XV de France et pilier majeur de l’Aviron Bayonnais, s’est sérieusement blessé à la cheville gauche face au Stade Toulousain. Verdict : opération quasi inévitable et une absence estimée à près de cinq mois. Autrement dit, Tatafu ne rejouera pas en 2025.

Un timing compliqué

Cette blessure intervient au pire moment. Le Bayonnais sortait d’une intersaison aboutie, avec une préparation saluée par son staff et suivie de près par l’encadrement des Bleus. Philippe Tayeb, président de l’Aviron, ne cache pas sa déception :

« C’est terrible pour Tevita. Il avait fait une intersaison exceptionnelle. Le jour de sa blessure, tout le staff de l’équipe de France était là et avait constaté sa forme. C’est un coup dur pour tout le monde. » (Ici Pyrénées-Atlantiques)

Pour Bayonne, la perte est double. Sportive d’abord, car Tatafu s’était imposé comme une valeur sûre en mêlée fermée et un profil rare dans le championnat. Institutionnelle ensuite, car l’international français incarnait l’ambition grandissante du club basque, lié à lui jusqu’en 2030.

Quelles solutions pour le staff ?

Alors, faut-il recruter un joker médical ? La question divise. Avec Luke Tagi, Pascal Cotet et Emerick Setiano, l’Aviron dispose de solutions au poste, mais le dynamisme et la puissance de Tatafu manqueront forcément. Philippe Tayeb assure que la cellule recrutement tranchera rapidement, tout en rappelant que le club a les reins solides sur le plan économique :

« Nous avons validé notre masse salariale auprès de l’Autorité de Régulation du Rugby. Si nous devons recruter, nous en avons la possibilité. »

D’ici là, c’est un énorme chantier qui s’ouvre pour Grégory Patat et son staff. Bayonne démarre la saison amputé de l’un de ses hommes forts, mais avec la nécessité de compenser collectivement. Quant à Tevita Tatafu, son retour est espéré au début de l’année 2026. Une éternité à l’échelle d’une saison, mais une attente que Bayonne et le XV de France devront gérer avec patience.

