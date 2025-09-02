TOP 14. ''C'est terrible pour Tevita'' : à Bayonne, la déception immense après le coup dur de Tatafu

Touché à la cheville lors d’un match de préparation contre Toulouse, l’international français devrait être absent entre quatre et cinq mois.

Il y a des blessures qui font mal à un effectif et d’autres qui pèsent bien plus largement sur un projet. L’indisponibilité de Tevita Tatafu entre dans cette deuxième catégorie.

L’international tricolore, installé dans la rotation premium du XV de France et pilier majeur de l’Aviron Bayonnais, s’est sérieusement blessé à la cheville gauche face au Stade Toulousain. Verdict : opération quasi inévitable et une absence estimée à près de cinq mois. Autrement dit, Tatafu ne rejouera pas en 2025.

La préparation est désormais terminée, place au Top14 la semaine prochaine 👊#rugby #Top14 pic.twitter.com/LY1pcR7vyj — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) August 28, 2025

Un timing compliqué

Cette blessure intervient au pire moment. Le Bayonnais sortait d’une intersaison aboutie, avec une préparation saluée par son staff et suivie de près par l’encadrement des Bleus. Philippe Tayeb, président de l’Aviron, ne cache pas sa déception :

« C’est terrible pour Tevita. Il avait fait une intersaison exceptionnelle. Le jour de sa blessure, tout le staff de l’équipe de France était là et avait constaté sa forme. C’est un coup dur pour tout le monde. » (Ici Pyrénées-Atlantiques)

Pour Bayonne, la perte est double. Sportive d’abord, car Tatafu s’était imposé comme une valeur sûre en mêlée fermée et un profil rare dans le championnat. Institutionnelle ensuite, car l’international français incarnait l’ambition grandissante du club basque, lié à lui jusqu’en 2030.

𝑳𝑬𝑶 𝑪𝑶𝑳𝒀 𝒅𝒆̀𝒔 𝟐𝟎𝟐𝟔👋



Le demi-de-mêlée du MHR Léo Coly rejoindra les rangs des 𝐂𝐢𝐞𝐥 & 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 après la saison 2025/2026🙌



Polyvalent, buteur et scoreur, il viendra renforcer la ligne de 3/4 pour 3 saisons 🤝



𝐎𝐍𝐆𝐈 𝐄𝐓𝐎𝐑𝐑𝐈 𝐋𝐞́𝐨 🩵🤍#Top14 #rugby pic.twitter.com/DX9tFUsEr7 — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) July 16, 2025

Quelles solutions pour le staff ?

Alors, faut-il recruter un joker médical ? La question divise. Avec Luke Tagi, Pascal Cotet et Emerick Setiano, l’Aviron dispose de solutions au poste, mais le dynamisme et la puissance de Tatafu manqueront forcément. Philippe Tayeb assure que la cellule recrutement tranchera rapidement, tout en rappelant que le club a les reins solides sur le plan économique :

TOP 14. Le champion (déjà) sur le fil ? La compo probable du Stade Toulousain

« Nous avons validé notre masse salariale auprès de l’Autorité de Régulation du Rugby. Si nous devons recruter, nous en avons la possibilité. »

Il reprend la saison, comme il l'avait terminé. Espérons qu'il revienne vite — Tapio (@Tapios17) August 28, 2025

D’ici là, c’est un énorme chantier qui s’ouvre pour Grégory Patat et son staff. Bayonne démarre la saison amputé de l’un de ses hommes forts, mais avec la nécessité de compenser collectivement. Quant à Tevita Tatafu, son retour est espéré au début de l’année 2026. Une éternité à l’échelle d’une saison, mais une attente que Bayonne et le XV de France devront gérer avec patience.