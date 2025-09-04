Top 14. Ces transferts sous-cotés qui vont (peut-être) faire basculer la saison
Mercato discret, impact énorme : les recrues que tout le monde oublie.
On parle beaucoup des stars, mais le Top 14 se gagne souvent grâce aux recrues plus discrètes. Ces joueurs, moins médiatisés que les Mercer, Niniashvili ou Tupou.

En Top 14, l'histoire nous a appris que ce n’est pas toujours le plus clinquant qui brille le plus longtemps. Cet été, le mercato a évidemment fait les gros titres avec les mouvements de Mercer, Woki ou Le Garrec. Mais derrière les têtes d’affiche, certaines signatures plus discrètes pourraient bien rapporter gros aux clubs qui ont flairé le bon coup. Voici cinq exemples à surveiller de très près.

Gaëtan Barlot, l’UBB a frappé juste

Le talonneur international a quitté Castres pour Bordeaux. Dans une équipe championne d’Europe et ambitieuse en Top 14, sa venue peut paraître secondaire avec Maxime Lamothe déjà installé. Mais c’est justement cette concurrence qui pourrait transformer le poste en véritable machine de guerre. Barlot a du caractère, une activité énorme et un profil de leader. Dans une saison longue et exigeante, il sera vital.

Alexandre Fischer, Bayonne s’offre un sécateur

Moins bankable qu’un Mercer ou un Du Preez, mais quel gratteur ! Fischer sort d’une tournée en Nouvelle-Zélande où il a empilé les plaquages. Bayonne, déjà solide, avait besoin d’un joueur de ce profil pour passer un cap. S’il reste en bonne santé, il peut vite devenir la plaque tournante du projet basque.

TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?

Harry Plummer, Clermont a trouvé son 10 ?

La signature de l’ancien ouvreur des Blues a été presque éclipsée par d’autres arrivées. Pourtant, Clermont cherchait depuis des années un patron à ce poste. Plummer sort d’un bon exercice en Super Rugby et arrive avec un vrai vécu dans une équipe qui repart de l’avant sous Urios. S’il s’adapte vite, il peut donner au jeu clermontois la régularité qui lui manquait.

Gabin Lorre, Lyon tient sa pépite

Tout le monde connaît ses statistiques à Béziers, mais peu l’imaginent briller dès sa première année en Top 14. Pourtant, Lyon lui offre un terrain de jeu idéal. Dynamiteur, buteur, finisseur, il a le profil parfait pour exploser aux côtés de Wainiqolo. Les défenses vont vite comprendre qu’il n’est pas là pour faire de la figuration.

Thomas Laclayat, Pau veut relancer la machine

On l’avait presque oublié. L’ancien d’Oyonnax a connu deux années compliquées au Racing, mais son potentiel reste énorme. À Pau, où la mêlée est une priorité, il a tout pour redevenir le pilier explosif et mobile qui avait tapé dans l’œil du staff des Bleus. Si la greffe prend, ce transfert pourrait bien s’avérer l’un des plus malins de l’été. Il pourrait s'éclater aux côtés d'une autre recrue de choix, le capitaine des Pumas Julian Montoya.

Au final, si les gros noms attirent la lumière médiatique, c’est souvent grâce à ces recrues sous-cotées que les saisons basculent. Rendez-vous en mai prochain pour vérifier si ces paris se sont avérés payants.

