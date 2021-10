Top 14. Castres perd son capitaine Mathieu Babillot jusqu'en 2022

Le troisième ligne et capitaine de Castres, Mathieu Babillot s'est blessé en Top 14 le week-end dernier face au Stade Rochelais. Il sera absent plusieurs semaines.

Mauvaise nouvelle pour Castres avec la blessure de Mathieu Babillot. Le troisième ligne et capitaine du CO a été touché aux aux muscles ischio jambiers lors du match de Top 14 face au Stade Rochelais. Il souffre d'une désinsertion du tendon des ischios jambiers et devra être opéré en fin de semaine, indique le communiqué officiel du club. Une période d'indisponibilité d'au moins trois mois est annoncée. Babillot avait été rapidement touché et remplacé face aux Maritimes. Sans lui, le CO s'est incliné 29 à 10 sur le pré de Marcel Deflandre. Son absence pourrait profiter au jeune Kévin Kornath. Lequel était entré à sa place samedi à la Rochelle.