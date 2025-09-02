TOP 14. Castres, la bonne surprise de la saison ? ''Le CO est capable de naviguer dans la tempête''
Pendant que Paris, Montpellier ou le Racing cherchent encore leur fil rouge, Castres, lui, trace sa route. Et selon Olivier Magne, c’est ce club discret qu’il faudra surveiller de très près. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Olivier Magne croit dur comme fer au projet castrais. Recrutement malin, identité claire, travail acharné… Le CO pourrait bien faire mieux que résister cette saison en Top 14.

TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?Aux yeux de beaucoup, le Stade Toulousain reste le patron en TOP 14, malgré la pression exercée par l’UBB. Mais derrière ces deux locomotives du championnat, une équipe pourrait bien venir brouiller les cartes selon Olivier Magne : le Castres Olympique.

Un projet solide, une identité forte

« Je crois beaucoup au projet castrais », explique l’ancien flanker tricolore dans le Midi Olympique. Et pour cause : le CO avance (toujours) discrètement, sans bruit, mais avec une régularité et une exigence qui forcent le respect. À Pierre-Fabre, on ne s’enflamme pas, on bosse dur. Et on effectue toujours un recrutement intelligent en allant notamment piocher en PRO D2.TOP 14. Sans Dumora et Barlot, le CO tourne une large page : le XV type (probable) de CastresTOP 14. Sans Dumora et Barlot, le CO tourne une large page : le XV type (probable) de CastresEt selon Magne, c’est tout sauf un hasard : « Ce club développe un projet qui a du sens, avec des valeurs auxquelles ils tiennent beaucoup. » Une constance qui tranche avec d’autres clubs du Top 14.

Le CO, capable de “naviguer dans la tempête”

Avec un staff à l’image du club – travailleur, exigeant, en phase avec l’ADN tarnais – Castres joue juste. « Leur manager colle parfaitement à cette identité », poursuit Magne, qui souligne aussi la densité de l’effectif : « C’est une équipe qui a aussi énormément de talent. » Résultat ? Un CO qui peut créer la surprise et venir chatouiller les cadors.

Paris, Racing, MHR… des projets qui patinent

À l’opposé, certains gros calibres semblent encore chercher leur boussole. Montpellier ? « Encore un petit peu loin de tout ça. » Bayonne ? « Énormément de travail à faire » et « un contexte chaotique ». Le Racing ? Un constat sévère : « Ça fait 10 ans qu’ils n’ont toujours pas trouvé les solutions pour mettre en place un vrai projet pérenne. »

Et Paris dans tout ça ? Magne reste dubitatif, surtout après la saison dernière : « Le Stade français, ça me paraît compliqué, au regard du renouveau qu’ils sont en train d’engager. » Pour lui, le mal est plus profond : « Une instabilité chronique au niveau des managers », un projet flou, et un effectif peu renouvelé.

Dans un Top 14 aussi dense, la stabilité est un luxe. Et Castres, sans faire de bruit, a peut-être les clefs pour s’inviter dans la cour des très grands cette saison.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. ''C'est terrible pour Tevita'' : à Bayonne, la déception immense après le coup dur de Tatafu
News
Vos Matchs de Rugby Clermont/Toulouse et Bordeaux/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
TOP 14. Le champion (déjà) sur le fil ? La compo probable du Stade Toulousain
News
TOP 14. ''Il représente le renouveau de l'ASM'' : les dessous d’une décision forte pour Jauneau
News
TOP 14. La chute ou le rebond ? Le Stade Français est au pied du mur
News
TOP 14. UBB, La Rochelle, Toulon… Les outsiders du Brennus derrière le Stade Toulousain
News
TOP 14. Buros, Moefana, Lucu : l'UBB déjà décimée, des choix cornéliens pour Bru avant La Rochelle
News
TOP 14. TRANSFERT. 250 000 € envolés : Bayonne paie cher son oubli dans le dossier Mousques
News
TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?
News
TOP 14. ''Jamais été autant excité'' : Teddy Thomas, l’éternel talent (enfin) à la bonne place au Stade Toulousain ?
News
TOP 14. Fernandez sérieusement touché, Arata absent, Castres dans le dur à la mêlée