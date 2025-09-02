TOP 14. Castres, la bonne surprise de la saison ? ''Le CO est capable de naviguer dans la tempête''

Olivier Magne croit dur comme fer au projet castrais. Recrutement malin, identité claire, travail acharné… Le CO pourrait bien faire mieux que résister cette saison en Top 14.

TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?Aux yeux de beaucoup, le Stade Toulousain reste le patron en TOP 14, malgré la pression exercée par l’UBB. Mais derrière ces deux locomotives du championnat, une équipe pourrait bien venir brouiller les cartes selon Olivier Magne : le Castres Olympique.

Un projet solide, une identité forte

« Je crois beaucoup au projet castrais », explique l’ancien flanker tricolore dans le Midi Olympique. Et pour cause : le CO avance (toujours) discrètement, sans bruit, mais avec une régularité et une exigence qui forcent le respect. À Pierre-Fabre, on ne s’enflamme pas, on bosse dur. Et on effectue toujours un recrutement intelligent en allant notamment piocher en PRO D2. TOP 14. Sans Dumora et Barlot, le CO tourne une large page : le XV type (probable) de CastresEt selon Magne, c’est tout sauf un hasard : « Ce club développe un projet qui a du sens, avec des valeurs auxquelles ils tiennent beaucoup. » Une constance qui tranche avec d’autres clubs du Top 14.

Le CO, capable de “naviguer dans la tempête”

Avec un staff à l’image du club – travailleur, exigeant, en phase avec l’ADN tarnais – Castres joue juste. « Leur manager colle parfaitement à cette identité », poursuit Magne, qui souligne aussi la densité de l’effectif : « C’est une équipe qui a aussi énormément de talent. » Résultat ? Un CO qui peut créer la surprise et venir chatouiller les cadors.

Paris, Racing, MHR… des projets qui patinent

À l’opposé, certains gros calibres semblent encore chercher leur boussole. Montpellier ? « Encore un petit peu loin de tout ça. » Bayonne ? « Énormément de travail à faire » et « un contexte chaotique ». Le Racing ? Un constat sévère : « Ça fait 10 ans qu’ils n’ont toujours pas trouvé les solutions pour mettre en place un vrai projet pérenne. »

Et Paris dans tout ça ? Magne reste dubitatif, surtout après la saison dernière : « Le Stade français, ça me paraît compliqué, au regard du renouveau qu’ils sont en train d’engager. » Pour lui, le mal est plus profond : « Une instabilité chronique au niveau des managers », un projet flou, et un effectif peu renouvelé.

Dans un Top 14 aussi dense, la stabilité est un luxe. Et Castres, sans faire de bruit, a peut-être les clefs pour s’inviter dans la cour des très grands cette saison.