TOP 14. Castres, ce club qui gagne en silence mais frappe fort sur toutes les pelouses en 2025

Personne n’en parle, mais Castres n’a perdu aucun match en 2025. Et ce samedi, les Tarnais débarquent à Montpellier en Top 14 pour continuer la série.

Saracens tombés, Castres en mode machine

Depuis le 1er janvier, le Castres Olympique a décidé de marcher sur le Top 14 et l’Europe. Personne ou presque ne les voyait venir, mais les Tarnais enchaînent les victoires comme des perles. Dernière victime en date, Lyon, renversé à Pierre-Fabre au terme d’un match accroché (30-25). Ce succès porte à 6 le nombre de matchs sans défaite (1 nul contre l'USAP) pour les hommes de Xavier Sadourny, toutes compétitions confondues.

Un déplacement piégeux à Béziers

Ce samedi 1er mars, Castres se déplace sur la pelouse de Montpellier. Enfin… sur la pelouse de Béziers, où le MHR a délocalisé la rencontre. Entre le besoin urgent de points des Héraultais, et un public biterrois qui pourrait pencher pour les Tarnais voisins, l’ambiance promet d’être électrique. Castres arrive avec son invincibilité en 2025, mais gare à l’excès de confiance.

Dans ce genre de série, la pression monte à chaque sortie. Castres joue aujourd’hui sans filet : chaque victoire renforce leur dynamique, mais une défaite pourrait faire les affaires de la concurrence.

Castres, vrai candidat aux phases finales ?

Pour faire la passe de sept, le CO pourra compter sur ses cadres, mais aussi sur ses révélations. Rémy Baget, ultra-décisif face à Lyon, enchaîne les prestations de haut niveau. Arrivé en provenance de Bayonne, il a tout de suite pris le pli et peut se targuer d'avoir inscrit neuf essais. Il ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là à l'instar du CO.

Invaincus en 2025, solidaires, efficaces, pragmatiques, les Tarnais affichent un visage taillé pour le sprint final du Top 14. Montpellier est prévenu : samedi, ce sont des Castrais en pleine confiance et sûrs de leurs forces qui débarquent à la Méditerranée. Pour le MHR, ce match est crucial pour relancer la machine. Au sortir de sept succès de rang toutes compétitions confondues, les Héraultais ont marqué le pas. Et restent sur trois revers de rang. La qualification est toujours possible. À condition de ne plus laisser de points en route comme ce fut le cas face à Toulon il y a deux semaines.