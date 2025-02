Top 14. Stop aux grandes tirades, place aux actes : La Rochelle en quête d’orgueil et de caractère

En panne de confiance et critiqué par ses propres supporters, La Rochelle se rend au Stade Français pour un match clé. O’Gara ne veut plus entendre de discours, il réclame des preuves.

La Rochelle en quête d’orgueil et de caractère

Samedi 1er mars, les Rochelais débarquent à Jean-Bouin pour un choc face au Stade Français. Mais ce n’est pas un simple déplacement pour les Maritimes. Après une série noire qui les a plongés dans une crise de confiance, les hommes de Ronan O'Gara sont à la croisée des chemins. Ce déplacement pour le compte de la 18e journée de Top 14 ressemble presque à un match couperet, non pas pour une qualification, mais pour rallumer une flamme qui vacille dangereusement.

Un coach lassé des discours sans lendemain

En conférence de presse cette semaine, Ronan O’Gara n’a pas mâché ses mots via RugbyPass. Il attend une réaction forte, et surtout, visible sur le terrain. "C’est trop facile d’avoir une réaction à l’entrainement. Ce n’est pas intéressant. Ce n’était pas comme ça dans le passé. J’ai hâte de voir samedi après-midi à 14h30", a-t-il lâché. De la part d’un technicien connu pour sa franchise et son exigence, le message est clair : stop aux grandes tirades, place aux actes.

Un virage crucial pour la saison rochelaise

Car la situation comptable est loin d'être idéale pour le double champion d'Europe. Avec 8 victoires en 17 journées, le Stade Rochelais navigue dans le ventre mou du classement. Le Top 6 est à portée de tir. Mais la lutte maintien guette aussi les Maritimes tant le championnat est resserré dans la deuxième partie de classement. Et pour O’Gara, ce déplacement à Paris est une opportunité en or de redresser la barre : "C’est une grande opportunité de montrer notre caractère, notre fierté et de montrer que tout est encore possible."

L'Irlandais n'a d'ailleurs pas oublié d'envoyer un message fort aux supporters. "Beaucoup de joueurs aiment ce club, je ne peux pas garantir une victoire, mais j'espère que l'on aura une belle performance pour les supporters." Mieux encore, il reconnaît l'importance capitale du public jaune et noir, même à distance : "On n'a pas de confiance, on a vraiment besoin d'eux, qu'ils restent avec nous."

À l'orée de rendez-vous décisif, une chose est sûre : ce Stade Français - La Rochelle ne sera pas un match comme les autres. C’est une question de survie sportive, mais aussi d’honneur pour ce club qui a tant brillé ces dernières années. O’Gara le sait, les joueurs aussi. Reste à voir si l’orgueil maritime refera enfin surface.