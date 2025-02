6 Nations. Deux poids, deux mesures ? Une incohérence qui pose question entre Ringrose et Ntamack

La suspension de Garry Ringrose fait jaser. Après avoir écopé, lui aussi, de trois semaines de suspension, l'Irlandais reviendra sur le terrain plus vite que l'ouvreur tricolore...

Deux cartons rouges, deux fautes similaires, une même sanction de trois matchs… et pourtant, une différence de traitement qui fait grincer des dents en France. Alors que Romain Ntamack n’a pas pu compter sur un match de Top 14 pour purger sa suspension, Garry Ringrose, lui, bénéficiera d’une rencontre avec le Leinster en URC pour revenir plus vite sur les terrains. Une incohérence totale, qui relance le débat sur l’équité des décisions disciplinaires au niveau international.

Deux joueurs, deux sanctions… et un problème de logique

Petit retour en arrière. Ntamack et Ringrose ont tous les deux été exclus pour un plaquage dangereux sur le même joueur gallois, Ben Thomas. Résultat : trois semaines de suspension après réduction pour bonne conduite et excuses. Sauf que la façon dont ces trois semaines sont appliquées change tout.

Dans le cas du Français, le match de Toulouse contre Clermont n’a pas été pris en compte, car il a été estimé qu’il n’aurait pas joué en temps normal à cette période du Tournoi. En revanche, la rencontre Leinster – Cardiff a bien été incluse dans la sanction de Ringrose, alors que l’Irlandais n’a jamais été relâché par sa sélection pour jouer avec sa province pendant le Tournoi.

Cherchez l’erreur…

Un précédent inquiétant

Le plus troublant, c’est que cette décision ne suit même pas une logique claire. En 2023, Uini Atonio avait été suspendu trois semaines sans que les matchs du Top 14 ne soient pris en compte. Mais un an plus tard, Paul Willemse avait lui pu bénéficier des matchs de Montpellier pour réduire sa sanction et rejouer avant la fin du Tournoi.

Pourquoi alors cette différence avec Ntamack ? Pourquoi Ringrose peut-il jouer le dernier match contre l’Italie alors que le Français n’a pas eu cette chance contre la Squadra ? L’argument du “statut de joueur Premium” avancé pour justifier la décision sur Ntamack ne tient plus dès lors que l’on voit que Ringrose, lui aussi cadre de sa sélection, bénéficie d’un passe-droit.

Un traitement de faveur assumé ?

Même chez les observateurs britanniques, la pilule ne passe pas. « La France devrait être furieuse après ça, surtout au regard de la suspension de Romain Ntamack. Il est évident que Ringrose n’aurait jamais joué avec le Leinster ce week-end », estime Jared Wright pour RugbyPass.

Si cette décision ne change pas fondamentalement le Tournoi, elle envoie un message flou sur la crédibilité des sanctions disciplinaires. À l’heure où World Rugby veut imposer plus de rigueur sur les contacts à la tête, il serait bon d’appliquer des règles cohérentes pour tout le monde. Parce qu’un plaquage dangereux reste un plaquage dangereux, peu importe le maillot porté.