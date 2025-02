TOP 14. 🔥 Stade Français VS La Rochelle, 80 minutes pour relancer une saison en péril

Une crise Ă enrayer : aprĂšs cinq matchs sans victoire, La Rochelle se dĂ©place Ă Paris avec l’obligation de s’imposer. Un tournant pour les Maritimes, sous pression avant une trĂȘve qui tombe Ă point nommĂ©.

Le Stade Rochelais se déplace ce samedi sur la pelouse du Stade Français avec l'ambition d'engranger de la confiance... et des points. Privé de victoire depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues, le club maritime doit absolument réagir pour ne pas voir s'éloigner le top 6 du Top 14. En face, les Parisiens, lanterne rouge, n'ont pas le droit à l'erreur.

Ce sera à celui qui gÚre le mieux la pression. Le club de la capitale va-t-il servir de tremplin aux ambitions des Maritimes ? Lors de sa derniÚre visite à Jean-Bouin, le Stade Rochelais s'était incliné de peu, 18 à 13. Mais pour voir succÚs des visiteurs sur cette pelouse, il faut remonter bien plus loin. Et plus exactement au 25 novembre 2018 avec une victoire 14 à 12. Ce week-end, ça pourrait encore se jouer à rien.

Une crise ouverte et un O'Gara sous tension

Les derniÚres semaines ont été chaotiques pour La Rochelle. AprÚs une nouvelle défaite contre le Racing 92 (21-26), Ronan O'Gara n'a pas caché son exaspération. "C'est la honte", a-t-il lùché, pointant du doigt un manque de discipline et d'engagement. Le coach irlandais sait que le temps presse : une réunion de crise a eu lieu avec le staff pour tenter de trouver des solutions.

Si La Rochelle est en pleine tempĂȘte, le Stade Français n'est pas mieux loti. Dernier du championnat, le club parisien joue sa survie et ne peut plus se permettre de calculer. Cette opposition entre deux formations en quĂȘte de points s'annonce tendue, avec une intensitĂ© digne d'une rencontre couperet.

Dans ce contexte pesant, le retour de Pierre Bourgarit fait du bien. Le talonneur, auteur d'une entrĂ©e remarquĂ©e face au Racing avec deux essais, incarne cet Ă©tat d'esprit combatif qui manque tant aux Rochelais. Son leadership et son envie pourraient ĂȘtre dĂ©terminant pour ramener une Ă©nergie positive au sein du groupe.

Une victoire impĂ©rative avant la trĂȘve

Ce déplacement à Paris n'est pas qu'un simple match : c'est une étape cruciale avant deux semaines de pause. Un succÚs permettrait aux Maritimes de respirer et d'aborder la suite avec plus de sérénité. Une défaite, en revanche, plongerait encore un peu plus le club dans la crise.

O'Gara l'a répété : tout passera par l'attitude et la cohésion. Trop sanctionnés ces derniÚres semaines, les Rochelais devront éviter les fautes inutiles et afficher une solidarité à toute épreuve. Le défi est de taille malgré les difficultés parisiennes, mais la réaction est attendue.

Ce duel face au Stade Français pourrait bien définir la suite de la saison rochelaise. Une victoire et l'espoir du top 6 reste intact. Une défaite, et les discours sur le maintien deviendront une réalité difficile à ignorer.