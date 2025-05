Top 14. ''Ça va être compliqué jusqu’à la fin de saison pour eux'', sans état d'âme, le MHR verrouille son groupe

Montpellier n’a plus le droit à l’erreur. Neuvième à une longueur du Top 6, le club verrouille son effectif. Caudullo annonce moins de rotation, plus de continuité et des choix assumés jusqu’à la fin.

À quatre journées de la fin de la phase régulière, Montpellier n’a plus de joker. Neuvième du Top 14, à une toute petite longueur du Top 6, le MHR est dans la course aux phases finales, mais la marge d’erreur est quasi nulle. Le message de Joan Caudullo est donc clair : l’heure n’est plus aux expérimentations, mais à la qualification. “Des joueurs vont avoir beaucoup moins de temps de jeu” Dans des propos relayés par Midi Libre, le coach montpelliérain a assumé cette fin de saison tournée vers la stabilité : « La Coupe d’Europe m’a permis, surtout sur le deuxième bloc, de créer de l’émulation, qu’il y ait une meilleure ambiance dans le groupe. Là, c’est sûr que des joueurs vont avoir beaucoup moins de temps de jeu. Ça va être compliqué jusqu’à la fin de saison pour eux. » Autrement dit, les rotations seront minimes. « Le groupe va beaucoup moins tourner. On est sur des blocs de deux matches, avec une semaine de repos au milieu. Si les performances sont abouties, on va enchaîner avec le même groupe. » Des joueurs déjà (presque) hors circuit ? Certains joueurs en font déjà les frais. Le quotidien régional rappelle que Julien Tisseron n’a plus été vu en Top 14 depuis le 21 décembre et un succès sur le Racing 92. Il est ensuite apparu sur la feuille de match de Challenge Cup face à Newcastle en janvier. Thomas Vincent n'a lui pas joué en championnat depuis le 30 novembre mais il était du 8e de finale de Challenge en avril. Miotti et Martins ? Absents depuis… début octobre. Pour rappel, Domingo Miotti a été victime d'une lésion à la cuisse. Il vient tout juste de retrouver le terrain. Outre l'absence de Paul Willemse (commotions), Bastien Chalureau a été opéré de l'épaule gauche et Luka Japaridze de la cheville droite. Mais ce dernier ne jouera plus de la saison. Contrairement à Jan Serfontein suite à une lésion du genou gauche. La hiérarchie semble bien établie, et à Montpellier, le sprint final ne laisse que peu de place aux interrogations. Alors que le MHR reçoit une UBB privée de ses maîtres à jouer (Jalibert, Lucu, LBB, Penaud), et qui va largement faire tourner, le staff montpelliérain joue la carte de la continuité. Un choix cohérent. Sera-t-il payant ?