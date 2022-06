TOP 14. ‘‘Ça fait trop, beaucoup trop’’ : Babillot décanille la performance de Castres sans concession

Dans un entretien accordé à Rugbyrama, Mathieu Babillot n’a pas été tendre avec son équipe du Castres Olympique.

Mathieu Babillot est un joueur qui divise. Souvent adoré par les supporters des équipes où il est passé. À l’inverse, les supporters des équipes adverses lui reprochent fréquemment ces commentaires. La raison ? Le joueur n’a pas sa langue dans sa poche, sûr et en dehors du terrain. À l’image d’un collectif castrais rempli de “grandes gueules”, ce caractère a généralement fait la force du groupe. Cependant, après la lourde défaite en finale de Top 14 face à Montpellier ce vendredi 24 juin, le troisième ligne a recentré son discours sur les performances de son équipe. Pour Rugbyrama, le capitaine du CO a déballé ce qu’il avait pensé de la rencontre. Interpellé sur l’entame raté des Tarnais, il déclare :

On attaque, on perd le ballon, on se retrouve dans notre camp et on prend un essai. Puis, un deuxième. C'est dur moralement. On a essayé de faire le dos rond, mais voilà…. (il souffle longuement). Nous avons essayé de ne rien lâcher, avec toute notre abnégation, notre courage, nos valeurs. Seulement, dans une finale de Top 14, dans des matchs de haut niveau comme celui-ci, c’est impossible de revenir quand on a autant de retard.”

RUGBY. VIDÉO. Babillot : ‘‘J'ai dit aux mecs qu’ils pouvaient se mettre la tête à l’envers’’Dans la suite de son discours, le capitaine ne fait aucun cadeau à sa formation. S’il souligne la “bonne saison” de sa formation et l’idée de partir tout de même avec “la tête haute”, il affirme qu’ils n’ont aucune excuse. Mathieu Babillot complète en disant : “On n’a pas été suffisamment bon. Montpellier a été meilleur. Il n’y a rien à dire. Il faut vraiment les féliciter.” Ensuite, il juge aussi la capacité des siens à répondre à cette équipe du MHR. Incapable de concrétiser, il répond au journaliste lui demandant s’ils auraient pu revenir dans le match après les 15 douloureuses premières minutes :

Dire que nous n’aurions pas pu le faire, ce serait mentir. Mais bon, c’est quand même compliqué. Vingt points de retard à la mi-temps contre une équipe qui défend bien, solide et organisée. On a mis toute notre énergie, nous sommes allés deux fois dans l'en but sans marquer. Ça fait trop, ça fait beaucoup trop. Trop de détails ratés pour espérer repasser devant au score.”



