RUGBY. VIDÉO. Babillot : ‘‘J'ai dit aux mecs qu’ils pouvaient se mettre la tête à l’envers’’

Si le capitaine castrais a bien rappelé que rien n'était acquis après cette victoire, il a quand même annoncé un sacré week-end dans le Tarn.

Ce samedi 2 avril, le Castres Olympique a remporté le choc face à son voisin toulousain. Pour fêter la victoire, le groupe a prévu un programme des plus chargés. À l’issue de la rencontre, Mathieu Babillot est revenu au micro du Canal Rugby Club. Le capitaine castrais en a profité pour lâcher du lest avec ses hommes, il raconte : “Il reste encore des matchs, mais j’ai dit à l’équipe qu’il fallait bien profiter ce soir. J'ai dit aux mecs qu’ils pouvaient se mettre la tête à l’envers et qu’ils avaient jusqu’à lundi pour le faire. Mais lundi, il faudra retourner au boulot en toute humilité. Aujourd’hui on n'a rien gagné, c’est juste un match. Il reste encore du chemin à parcourir.”

Questionné après sur le programme du week-end et sur les deux prochains jours à venir, le troisième ligne répond : “(Deux jours entiers de fêtes) ça fait long, ouais. Mais connaissant les animaux… Josaia Raisuqe (rires), pour éviter qu’il soulève des mecs après, on lui laisse jusqu’à lundi.”

Pour cette 22ème journée de Top 14, le Castres Olympique connaissait sa 19ème victoire à domicile d'affilée en championnat. La série de 20 sera à aller chercher le 23 avril prochain face à Clermont. Hasard du destin, ce sont les Auvergnats qui possèdent le record de victoires consécutives en pro à domicile en championnat. De novembre 2009 à mai 2014, ils avaient connu 77 victoires sur autant de matchs au Michelin. Autre hasard, c'était le Castres Olympique qui avait mis fin à cette série. Quand les coïncidences s'enchaînent, on peut commencer à croire à un signe du destin, non ?