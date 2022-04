VIDEO. Percée fantastique, passe au pied sublime, Antoine Dupont a tout fait à Castres

Le demi de mêlée du Stade Toulousain Antoine Dupont a réalisé une action fantastique lors du match de Top 14 face à Castres.

Certains auraient accordé l'essai rien que pour la beauté de l'action. Mais l'arbitre du match, et son équipe, en ont décidé autrement en raison d'un en-avant de Flament. Mais quelle séquence de la part d'Antoine Dupont face à Castres ce samedi en Top 14. Dans un derby animé mais cadenassé en raison de grosses défenses, c'est une fois de plus le demi de mêlée de l'équipe de France qui a dynamité la rencontre. Juste avant les citrons, le meilleur joueur du Tournoi 2022 s'est fait la malle derrière un ruck. Une chevauchée plein axe qui aurait pu terminer en Terre promise sans un retour désespéré de plusieurs défenseurs. Il fallait bien ça pour stopper le Tricolore. Juste derrière, Dupont a levé la tête et adressé une merveille de passe au pied pour l'essai de Guitoune. Lequel sera justement refusé. Mais quelle action de la part du meilleur joueur du monde 2021.