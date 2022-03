RUGBY. Equipe de France. Antoine Dupont convoite un trophée et ce n'est pas la Coupe du monde

Le capitaine et demi de mêlée de l'équipe de France Antoine Dupont n'en finit plus de remporter des titres, mais il lui en manque encore un.

RUGBY. Cocorico ! Antoine Dupont est (encore) élu meilleur joueur du Tournoi des 6 NationsL'armoire à trophées d'Antoine Dupont commence à être bien remplie entre les titres collectifs avec Toulouse et les Bleus et les distinctions individuelles. Récemment, le demi de mêlée a remporté le Tournoi des 6 nations, Grand Chelem à la clé et été élu pour le deuxième fois, meilleur joueur de la compétition. Une première pour un Tricolore. Cependant, il est un trophée qui lui échappe encore. Assurément, la Coupe du monde, ou tout du moins une réplique miniature, aurait sa place sur sa cheminée. Mais est-ce qu'il ne serait pas content d'avoir une bonne bouteille de Dom Perignon dans sa cave ? Sachez que c'est la récompense que reçoit le meilleur défenseur tricolore après les grands matchs. Un prix remis par le gourou de la défense des Bleus, l'Anglais Shaun Edwards." RUGBY. 6 Nations. Antoine Dupont, l'autre atout primordial de la défense TricoloreAprès ses 15 plaquages face aux Anglais lors de la finale du Tournoi, Dupont espère qu'il aura droit à son prix comme il le confie à L'Indépendant. Auteur d'un essai décisif face à l'Angleterre, le Toulousain a en effet égalé le record de plaquages réalisés par un demi de mêlée français détenu par... Fabien Galthié. "Nous n'avons pas encore eu notre débriefing, donc je n'ai pas pu l'obtenir, mais j'espère que lors de notre prochaine rencontre, je l'aurai. Il ne voulait pas me donner le prix du meilleur défenseur jusqu'à présent !" Antoine Dupont a un rôle très important dans la défense des Bleus. Si au début, Edwards avait permis au numéro 9 d'être assez libre dans son placement, il a fait évoluer sa mission sur le pré. "Je défends un peu plus loin, peut-être dans le style d'un centre qui nous donne un trois-quarts supplémentaire dans la ligne défensive".



Il faut dire qu'avec son palmarès et son expérience, l'Anglais est un homme très écouté dans le groupe tricolore. Il totalise désormais quatre Grands Chelems, dont trois avec le Pays de Galles, et pourraient bien doubler la mise dans les années à venir et même ajouter une Coupe du monde à son CV. "Je pense que nous avons gagné en maturité et en expérience. C'est presque la même équipe qu'il y a deux ans donc on a beaucoup appris sur les deux dernières campagnes." Par le passé, les Bleus n'auraient peut-être pas remporté certains des matchs de cette édition ou peut-être pas de la même façon. Et si la France peut se targuer d'avoir remporté 8 matchs de rang, Shaun Edwards n'y est pas étranger. "Shaun est précis sur ce qu'il veut et sait exactement ce qu'il désire sur le terrain." Cette équipe est jeune et encore en construction, estime Dupont. Ce qui ne présage que de bonnes choses pour l'avenir avec sans doute de nouveaux trophées sur l'étagère du Toulousain et de l'Anglais.