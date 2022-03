RUGBY. Cocorico ! Antoine Dupont est (encore) élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations

La Fédération Française de Rugby a déclaré dans un communiqué qu’Antoine Dupont avait été élu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations.

Fier d’annoncer, mais surtout heureux de le recevoir. Ce vendredi 25 mars, la FFR a dévoilé que le numéro 9 français Antoine Dupont avait décroché le titre de meilleur joueur du Tournoi des VI Nations 2022. Dans son communiqué, elle déclare : “Le meilleur joueur du monde 2021 incarne de la plus belle des manières cette jeune génération des Bleus qui démontre chaque jour son potentiel débordant. À l’aube de la Coupe du Monde 2023 et porté par une ferveur populaire qui ne cesse de grandir à chaque match, le XV de France, actuelle 2e nation au classement du rugby mondial, affirme sa position parmi les plus grandes nations du Rugby.” Autant dire que durant les prochains jours, les amateurs du ballon ovale pourront fêter le nouvel honneur reçu par le Toulousain dans toute la France. RUGBY. Equipe de France. Energétiquement, Antoine Dupont ''c'est une machine''

Seulement âgé de 25 ans, c’est la seconde fois qu’il reçoit cette distinction. En 2020, il avait été le premier français de l’histoire à être couronné. Même si ces deux récompenses sont séparées par celui d’Hamish Watson en 2021, la performance n’en reste pas moins spectaculaire. En effet, le demi de mêlée est seulement le troisième joueur à le recevoir une seconde fois. Avant lui, les talentueux Brian O’Driscoll (2006, 2007, 2009) et Stuart Hogg (2016, 2017) avaient illuminé les pelouses du Tournoi durant plusieurs saisons. Pour devenir le joueur le plus plébiscité de ce championnat, il ne reste plus qu’un troisième sacre à atteindre dans les prochaines années. Il se tiendrait alors sur la première marche du podium à côté du génial centre irlandais. Un pari qui pourrait être tenu d'ici à 2023 ? Seul l’avenir nous le dira. RUGBY. Equipe de France. Antoine Dupont doit-il rester capitaine des Bleus ?