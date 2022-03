RUGBY. 6 Nations. Antoine Dupont, l'autre atout primordial de la défense Tricolore

Le demi de mêlée de l'équipe de France Antoine Dupont, fait partie lui aussi des éléments capitaux de la défense tricolore.

Ce samedi, le XV de France tentera de réaliser face à l'Angleterre le dixième Grand Chelem de son histoire dans le Tournoi. Une performance qui viendrait récompenser tout le travail réalisé depuis maintenant plus de deux ans par l'équipe et l'encadrement. Le capitaine tricolore, Antoine Dupont, n'est évidemment pas étranger à cette réussite. On connait ses inspirations et éclairs en attaque, mais il faut garder à l'esprit qu'il est un atout primordial de la défense des Bleus. Sur les trois derniers matchs disputés par la France face à l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles, le demi de mêlée du Stade Toulousain a montré son importance ainsi que son positionnement pensé par Fabien Galthié et Shaun Edwards.

La défense inversée est une spécialité de Fabien Galthié, que son adjoint Shaun Edwards a su perfectionner grâce à son expérience treiziste. On savait déjà que l'équipe de France plaquait de façon à maintenir ses adversaires le plus longtemps possible debout, pour permettre à la ligne tricolore de se replacer. Gaël Fickou dicte les montées défensives en inversé face aux attaquants, pour les gêner dans leurs transmissions et déploiement du jeu au large. L'intensité physique de la France aux contacts marque ses adversaires. Les adversaires des Bleus constatent désormais depuis deux ans que l'apport du directeur de la performance, Thibaut Giroud, a fait de la défense un secteur privilégié pour les Bleus. En plus de tous ces aspects, Antoine Dupont remplit un rôle que son gabarit lui permet d'occuper, là où d'autres demi de mêlées peuvent subir et sont des cibles privilégiées.