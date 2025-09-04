TOP 14. Bracelet retiré mi-septembre, mais Haouas n’en a pas fini avec la justice

Le feuilleton judiciaire de Mohamed Haouas continue d’accompagner sa carrière sportive.
Condamné le 27 février 2025 à trois mois de prison ferme pour conduite en état d’ébriété, l’international français avait vu sa peine aménagée sous la forme d’un bracelet électronique, posé à sa cheville depuis le 3 juillet. Selon L’Équipe, ce bracelet devrait finalement être retiré plus tôt que prévu, autour du 13 ou 14 septembre, grâce à une remise de peine de vingt jours.
Un quotidien de sportif professionnel "normal"
Initialement prévue pour durer jusqu’au 3 octobre, cette sanction n’a pas empêché Haouas de s’entraîner normalement avec le Montpellier Hérault Rugby cet été. La justice avait accepté d’élargir ses horaires de sortie pour lui permettre de participer aux entraînements, aux stages de présaison, ainsi qu’aux matches amicaux.
Même en compétition, un officier du SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) se chargeait de retirer temporairement son bracelet avant le coup d’envoi. Une situation insolite, mais qui n’a pas empêché le joueur de retrouver le terrain et d’afficher une condition physique jugée très satisfaisante par son staff.
Des faits qui lui barrent la porte des Bleus
Le pilier de 31 ans, passé par Biarritz avant de revenir à Montpellier, reste un joueur au profil rare : puissant, mobile et doté d’une vraie expérience internationale avec 16 sélections. Mais depuis deux ans, son nom revient davantage dans les colonnes judiciaires que sportives. Condamné en 2023 pour violences conjugales, il avait également écopé de 18 mois de prison, dont neuf fermes, pour des faits de violences aggravées datant de 2014. Une peine contre laquelle il a fait appel, mais dont l’issue reste encore incertaine.
Côté sportif, Haouas est apparu affûté lors des matches de préparation contre Pau et Perpignan, confirmant qu’il reste une valeur sûre du pack montpelliérain. Fabien Galthié lui-même, en visite au MHR cette semaine, a reconnu la forme du joueur, même si un retour en équipe de France semble totalement compromis au vu de ses antécédents judiciaires et de la polémique que cela provoquerait.
À Montpellier, l’objectif est clair : tourner la pag d’une saison compliquée et retrouver de la stabilité. Pour Haouas, se libérer de son bracelet est une étape symbolique, mais la vraie question reste ailleurs. Sa carrière pourra-t-elle un jour exister sans l’ombre des tribunaux ?
Pancho34
Quand on compare avec le reste de la justice en France ben ça reste la même chose.
Un politique vole des millions, il prendra rien ou presque rien.
On a des exemples tous les jours.
En France tu tues, tu prends moins qu si tu blesses.
Dans le cas de Momo c'est un récidiviste et comme 95% d'entres eux, sa sanction est risible.
C'est la ou l'on voit qu'il y a un gros soucis dans notre pays.
La chance qu'il a c'est qu'Altrad le soutient, un jour s'il le lâche, peut être que ça ne sera plus pareil pour lui
Yonolan
Je ne suis pas totalement en accord
Je trouve que les peines de première instance sont "justes"
Pour son histoire de hold up quant il est jugé les faits sont vieux ( 8 ans) et il semble avoir tourné la page et il est devenu joueur pro et même international
Donc ça me parait sain de n'avoir que du sursis et que de le laisser continuer
Pour l'histoire avec sa femme , les 12 mois ferme sont largement mérités ( voir la vidéo du centre commercial et le témoignage d'une femme ayant assisté dans le parking à la scène)
Pour sa bagarre dans une boulangerie c'est aussi normal ( il s'était saisi d'un mat de parasol pour bastonner )
Et pour sa conduite en état d'ivresse ca mérite là aussi du ferme
Donc ce qui risible ce n'est pas , de mon point de vue, les peines prononcées mais plus ce jeu d'appels qui évite le cumul et qui lui permet de s'en sortir sans quasiment de réels désagréments
Et c'est ça qui est une farce pour moi même si son avocat a pleinement rempli son rôle sur le coup
Pancho34
Regarde le petit Narjissi tout le monde parle de Laporte et Altrad.
Les éducateurs etc ..... la sanction est juste minable.
Grill n'assume rien.
Donc dans toutes les strates du rugby à l'heure actuelle, les sanctions font rire.
Pancho34
Je pense que je sais de quoi je parle mon ami s'est fait agressé par 5 personnes dont 3 fils de gendarmes.
Après l'avoir laissé mort au sol, ils sont revenus menaces sa compagne.
Resultat 4 qui auront du sursis.
Le 5eme violence ayant entraîne la mort sans vouloir la donner.
Il prendra 7 ans et fera 3 ans et 2 mois.
Donc je reste sur le fait que ça reste risible.
La justice est risible en permanence l'absence réelle de sanctions est juste permanente.
Le coup du parasol, braquage, frapper sa femme, sont pour moi une entrée directe en prison, appel pas d'appel la question ne se pose pas, il devrait être en tôle.
Un récidiviste d'alcool au volant 3 fois 1 an de prison aucuns accidents.
Donc oui la justice est à côté de ses pompes
Pancho34
Yonolan
Le cas Haouas est quand même à part et interroge
Voila un garçon qui a été condamné 4 fois en première instance
En février 22 pour sa participation à un cambriolage en 2014 :18 mois avec sursis
En mai 23 pour violences conjugales 12 mois ferme
En juin 23 pour sa bagarre dans la boulangerie à 9 mois ferme et 9 mois avec sursis
En février de cette année pour conduite en état d’ivresse à 3 mois ferme
Soit un total de 24 mois ferme et 27 mois avec sursis
Et bien par le jeu des appels il n’aura pas fait un seul jour de prison et toutes ses peines fermes ont été aménagés
Et ce sera pareil pour le procès en appel pour les violences conjugales ou si la prison ferme est confirmée, il retrouvera le bracelet électronique qu’il vient de quitter
Et professionnellement il aura toujours pu continuer à exercer son métier même s’il s’est fermé certains clubs (Clermont qui a dû faire en plus une transaction avec lui..) le MHR qui l’a mis au vert en Pro D2 pour ensuite le récupérer et bien sur les portes de l’EDF qui se sont définitivement fermées
Chacun se fera son opinion sur cette réalité là
Pour ma part elle me laisse avec un petit coté farce malsaine
math1907
C'est à lui tout seul un état des lieux de notre justice, qui satisfait de moins en moins de monde !
Sinon il me semble que son passage au Biarritz n'a rien à voir avec le MHR, puisqu'il y part après la transaction de séparation avec l'ASM et qu'il était donc libre d'aller où bon lui semblait en étant sans contrat.
Frontonnais
Tu as tout dit.
Plus aucune dissuasion dans notre pays.
Vu que tout le monde sait que plus grand chose n'est appliqué, tout le monde se permet tout.
Jak3192
Effectivement, à ces données... "brutes" (🤭), ya un côté farce.
Perso, et à travers les différents faits divers, je crois comprendre que notre Justice est orientée vers une recherche de "rédemption" des contrevenants, et une prise de conscience personnelle de ses propres actes nocifs, plutôt qu'une "répression" réelle sur les faits eux même.
jujudethil
Son malheur, c’est qu’il n’est que rugbyman il aurait été politique, cela aurait fait partie de son parcours de battant .🤭😂
Amis à Laporte
"parcours de battant" ? Oui, il l'a prouvé avec son épouse ?
Yonolan
Possible
Mais passer entre les gouttes en étant si peu mouillé ne me semble pas l'avoir empêché de continuer ses frasques
Et j'ai bien peur que son après rugby soit à haut risque si il continue sur cette voie
Jak3192
Pour le point 1,
la "rédemption" précitée peut prendre du temps (😅), et les faits divers (eux aussi précités 😅bis) ne cessent de trop souvent prouver ce postulat. 😄
"Patience et longueur de temps..."
Et je ni cautionne ni blâme : je constate (😄).
Pour le point 2,
la peur n'empêche pas... plein de choses, notamment, par hasard, de réussir. 😄
Et son histoire et parcours sont tellement baroque (tendance cocasse), que j'aimerais bien qu'il s'en sorte. 😄
P243151
Avec Laporte il est tranquille !!!!