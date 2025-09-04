TOP 14. Bracelet retiré mi-septembre, mais Haouas n’en a pas fini avec la justice
Mohamed Haouas devrait voir son bracelet électronique retiré dès la mi-septembre. crédit photo : screenshot France 3
Si la sanction pour conduite en état d’ébriété touche à sa fin, l’international français reste sous la menace d’autres affaires judiciaires. Sur le terrain, il espère relancer sa carrière avec Montpellier.

Le feuilleton judiciaire de Mohamed Haouas continue d’accompagner sa carrière sportive.

Condamné le 27 février 2025 à trois mois de prison ferme pour conduite en état d’ébriété, l’international français avait vu sa peine aménagée sous la forme d’un bracelet électronique, posé à sa cheville depuis le 3 juillet. Selon L’Équipe, ce bracelet devrait finalement être retiré plus tôt que prévu, autour du 13 ou 14 septembre, grâce à une remise de peine de vingt jours.

Un quotidien de sportif professionnel "normal"

Initialement prévue pour durer jusqu’au 3 octobre, cette sanction n’a pas empêché Haouas de s’entraîner normalement avec le Montpellier Hérault Rugby cet été. La justice avait accepté d’élargir ses horaires de sortie pour lui permettre de participer aux entraînements, aux stages de présaison, ainsi qu’aux matches amicaux.

Même en compétition, un officier du SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) se chargeait de retirer temporairement son bracelet avant le coup d’envoi. Une situation insolite, mais qui n’a pas empêché le joueur de retrouver le terrain et d’afficher une condition physique jugée très satisfaisante par son staff.

Des faits qui lui barrent la porte des Bleus

Le pilier de 31 ans, passé par Biarritz avant de revenir à Montpellier, reste un joueur au profil rare : puissant, mobile et doté d’une vraie expérience internationale avec 16 sélections. Mais depuis deux ans, son nom revient davantage dans les colonnes judiciaires que sportives. Condamné en 2023 pour violences conjugales, il avait également écopé de 18 mois de prison, dont neuf fermes, pour des faits de violences aggravées datant de 2014. Une peine contre laquelle il a fait appel, mais dont l’issue reste encore incertaine.

Côté sportif, Haouas est apparu affûté lors des matches de préparation contre Pau et Perpignan, confirmant qu’il reste une valeur sûre du pack montpelliérain. Fabien Galthié lui-même, en visite au MHR cette semaine, a reconnu la forme du joueur, même si un retour en équipe de France semble totalement compromis au vu de ses antécédents judiciaires et de la polémique que cela provoquerait.

À Montpellier, l’objectif est clair : tourner la pag d’une saison compliquée et retrouver de la stabilité. Pour Haouas, se libérer de son bracelet est une étape symbolique, mais la vraie question reste ailleurs. Sa carrière pourra-t-elle un jour exister sans l’ombre des tribunaux ?

Quand on compare avec le reste de la justice en France ben ça reste la même chose.
Un politique vole des millions, il prendra rien ou presque rien.
On a des exemples tous les jours.
En France tu tues, tu prends moins qu si tu blesses.
Dans le cas de Momo c'est un récidiviste et comme 95% d'entres eux, sa sanction est risible.
C'est la ou l'on voit qu'il y a un gros soucis dans notre pays.
La chance qu'il a c'est qu'Altrad le soutient, un jour s'il le lâche, peut être que ça ne sera plus pareil pour lui

  • il y a 3 heures

