TOP 14. Recrutement clinquant, blessés à la pelle : la compo probable de l'UBB face au stade Rochelais

Décimée avant même le coup d’envoi de la saison, l’UBB affrontera La Rochelle avec une infirmerie pleine et plusieurs internationaux retenus.

À Bordeaux-Bègles, l’été avait pourtant tout d’un mercato ambitieux et prometteur.

Le retour de Cameron Woki, l’arrivée de Jean-Luc Du Preez, de Gaëtan Barlot ou encore de Boris Palu semblaient dessiner un effectif taillé pour briser l’hégémonie toulousaine. Mais à l’heure d’ouvrir la saison face à La Rochelle, le champion d’Europe en titre se retrouve confronté à un véritable casse-tête : composer sans une bonne partie de ses cadres.

Une pluie de blessure

L’infirmerie est pleine à craquer. Maxime Lucu, opéré du pouce, sera absent deux mois. Un coup dur tant son influence sur le jeu girondin est énorme. Son remplaçant désigné, Martin Page-Relo, aura donc la lourde tâche de prendre les commandes dès la première journée.

Dans la ligne de trois-quarts, Yoram Moefana, opéré de l’épaule, manquera au moins trois mois de compétition. Il rejoint au repos Rohan Janse Van Rensburg et Pablo Uberti, eux aussi touchés. L’UBB devra donc composer sans ce trio de centres. Romain Buros, blessé au mollet, ne devrait pas non plus tenir sa place face aux Maritimes, il espère revenir pour la 3e journée de championnat.

Invité dans 100% UBB sur @ici_gironde hier, notre 3e ligne international Bastien Vergnes-Taillefer a confirmé qu'il aurait dû participer au 2e match de préparation mais que sa cheville est encore douloureuse. Il est en phase de reprise et devrait très vite être apte à jouer. pic.twitter.com/AO5L07hmlF September 3, 2025

Devant, ce n’est guère plus réjouissant. Adam Coleman et Lachlan Swinton sont indisponibles, tandis que Ben Tameifuna et Jean-Luc Du Preez sont retenus avec leurs sélections respectives. Autant dire que l’ossature qui avait conduit Bordeaux jusqu’en finale du Top 14 l’an dernier est largement entamée.

Quelles solutions pour le staff ?

Pour autant, Yannick Bru ne veut pas sombrer dans le catastrophisme. Le manager mise sur l’apport immédiat des recrues. Woki devrait rapidement retrouver ses marques dans un stade qu’il connaît par cœur. Gaëtan Barlot apportera sa solidité en mêlée et son activité dans le jeu courant. Boris Palu renforcera une deuxième ligne qui aura besoin de stabilité. À l’aile, l’explosif fidjien Silesi Rayasi est pressenti pour être lancé d’entrée, tandis que les jeunes talents Xan Mousquès et Valentin Hutteau pourraient se voir offrir une première vraie chance.

Damian Penaud : "Ce titre a été un moment incroyable. Personnellement j'étais heureux mais j'ai surtout été marqué par la ferveur collective. C'était le premier titre du club. Il récompensait l'énorme travail du président Laurent Marti et ceux qui font ce club."

Cette entrée en matière face à La Rochelle s'annonce très compliquée. Déjà, l’UBB doit montrer qu’elle a la profondeur et le caractère pour résister aux aléas d'une saison. Les absents pèsent lourd, mais l’occasion est belle pour les nouvelles têtes de s’affirmer et pour Bordeaux de rappeler à tout le Top 14 qu’il faudra encore compter sur lui cette saison.

compo probable UBB 1 Poirot 2 Lamothe 3 Sadie 4 Gray 5 Cazeaux 6 Woki 8 Gazzotti 7 Bochaton 9 Page-Relo 10 Carbery 11 Bielle-Biarrey 12 Depoortère 13 Rayasi 14 Penaud 15 Mousquès 16 Barlot 17 Falatea 18 Perchaud 19 Palu



20 Jacobs 21 Matiu 22 Hutteau 23 Echegaray





