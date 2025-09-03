TOP 14. Recrutement clinquant, blessés à la pelle : la compo probable de l'UBB face au stade Rochelais
Bordeaux-Bègles décimé mais ambitieux avant d’affronter La Rochelle. crédit photo : screenshot BeinSport
Décimée avant même le coup d’envoi de la saison, l’UBB affrontera La Rochelle avec une infirmerie pleine et plusieurs internationaux retenus.

À Bordeaux-Bègles, l’été avait pourtant tout d’un mercato ambitieux et prometteur.

Le retour de Cameron Woki, l’arrivée de Jean-Luc Du Preez, de Gaëtan Barlot ou encore de Boris Palu semblaient dessiner un effectif taillé pour briser l’hégémonie toulousaine. Mais à l’heure d’ouvrir la saison face à La Rochelle, le champion d’Europe en titre se retrouve confronté à un véritable casse-tête : composer sans une bonne partie de ses cadres.

Une pluie de blessure

L’infirmerie est pleine à craquer. Maxime Lucu, opéré du pouce, sera absent deux mois. Un coup dur tant son influence sur le jeu girondin est énorme. Son remplaçant désigné, Martin Page-Relo, aura donc la lourde tâche de prendre les commandes dès la première journée.

Dans la ligne de trois-quarts, Yoram Moefana, opéré de l’épaule, manquera au moins trois mois de compétition. Il rejoint au repos Rohan Janse Van Rensburg et Pablo Uberti, eux aussi touchés. L’UBB devra donc composer sans ce trio de centres. Romain Buros, blessé au mollet, ne devrait pas non plus tenir sa place face aux Maritimes, il espère revenir pour la 3e journée de championnat.

Devant, ce n’est guère plus réjouissant. Adam Coleman et Lachlan Swinton sont indisponibles, tandis que Ben Tameifuna et Jean-Luc Du Preez sont retenus avec leurs sélections respectives. Autant dire que l’ossature qui avait conduit Bordeaux jusqu’en finale du Top 14 l’an dernier est largement entamée.

Quelles solutions pour le staff ?

Pour autant, Yannick Bru ne veut pas sombrer dans le catastrophisme. Le manager mise sur l’apport immédiat des recrues. Woki devrait rapidement retrouver ses marques dans un stade qu’il connaît par cœur. Gaëtan Barlot apportera sa solidité en mêlée et son activité dans le jeu courant. Boris Palu renforcera une deuxième ligne qui aura besoin de stabilité. À l’aile, l’explosif fidjien Silesi Rayasi est pressenti pour être lancé d’entrée, tandis que les jeunes talents Xan Mousquès et Valentin Hutteau pourraient se voir offrir une première vraie chance.

Cette entrée en matière face à La Rochelle s'annonce très compliquée. Déjà, l’UBB doit montrer qu’elle a la profondeur et le caractère pour résister aux aléas d'une saison. Les absents pèsent lourd, mais l’occasion est belle pour les nouvelles têtes de s’affirmer et pour Bordeaux de rappeler à tout le Top 14 qu’il faudra encore compter sur lui cette saison.

compo probable UBB
1
Poirot
2
Lamothe
3
Sadie
4
Gray
5
Cazeaux
6
Woki
8
Gazzotti
7
Bochaton
9
Page-Relo
10
Carbery
11
Bielle-Biarrey
12
Depoortère
13
Rayasi
14
Penaud
15
Mousquès
16
Barlot
17
Falatea
18
Perchaud
19
Palu


20
Jacobs
21
Matiu
22
Hutteau
23
Echegaray



Pas de Jallibert ?

  • il y a 58 secondes

