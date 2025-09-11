TOP 14. ''Bonne dernière Sekou'' : le message qui affole les supporters de Macalou (et du Stade Français)
Le post énigmatique de Macalou : coup de com’, départ ou retraite anticipée ? crédit photo : screenshot Top 14
À 30 ans, l’international français a laissé planer l’ombre d’une “dernière saison”, déclenchant interrogations et spéculations autour de son avenir au Stade Français.

Sekou Macalou sait comment faire parler de lui. Hier soir, le troisième ligne du Stade Français a publié un message mystérieux sur son compte Instagram, photo en tenue officielle à l’appui : « Le temps passe, les saisons défilent… parfois une dernière, parfois une nouvelle. Celle-ci aura un goût unique. »

Une simple phrase qui a suffi à enflammer les réseaux et semer le doute chez les supporters parisiens.

La réaction de ses coéquipiers sème le doute

Sous contrat jusqu’en 2027, l’international tricolore (20 sélections) ne semblait pas pressé de tourner la page. Mais les réactions de certains coéquipiers n’ont fait qu’attiser les spéculations.

Judicaël Cancoriet a glissé un « Last Dance » (dernière danse, synonyme de retraite dans le sport américain), quand Louis Carbonel a écrit « Bonne dernière saison Sekou ». De quoi nourrir la rumeur d’un départ anticipé ou, pire, d’une retraite prématurée.

Une décision qui surprendrait tout le monde

À 30 ans, Macalou reste pourtant un cadre du Stade Français. Joueur explosif, capable de changer le cours d’un match par une accélération ou un grattage, il est encore considéré comme l’un des meilleurs troisièmes lignes du championnat. Sa saison 2024-2025, où il a souvent porté le club à bout de bras malgré un exercice compliqué, en est la preuve.

Alors, que faut-il lire derrière ce post énigmatique ? Une simple opération de communication pour motiver ses troupes ? L’annonce déguisée d’un départ en fin de saison ? Ou bien le signe d’une vraie réflexion sur la suite de sa carrière ? Rien n’est encore clair, mais le Stade Français, qui veut tourner la page d’une saison galère et viser plus haut, aurait bien besoin de garder un joueur de l’envergure de Macalou. Pour le moment, une simple publication sur les réseaux sociaux ne signifie pas grand-chose, surtout en tout début de saison.

Les supporters, eux, oscillent entre inquiétude et incrédulité. À Paris, on espère que cette “dernière danse” ne soit qu’une manière pour Macalou de lancer sa saison et d'attirer la lumière sur les soldats roses. Réponse dans les prochains mois.

Sekou rageux ?!

  • il y a 23 secondes

