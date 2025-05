Top 14. Blair Kinghorn va-t-il quitter le Stade Toulousain en pleine phase finale ?

Toulouse pourrait perdre Kinghorn en pleine course au titre. Sélectionné par Andy Farrell pour la tournée des Lions, il est attendu dès juin… pile pendant les matchs couperets.

Pas épargné par les absences de joueurs essentiels, le Stade Toulousain pourrait devoir faire sans un autre élément important pour la fin de saison de Top 14. CHAMPIONS CUP. Mollet capricieux, avenir flou : Ramos à l’arrêt, Toulouse en alerteCe jeudi, les Lions britanniques et irlandais ont officiellement dévoilé leur groupe pour la tournée en Australie cet été. Si l'Anglais Jack Willis n'a pas été retenu. L'Écossais Blair Kinghorn est en revanche sur la liste d'Andy Farrell. Une première pour lui.

L'honneur ultime pour Blair Kinghorn

Pour rappel, la célèbre sélection va jouer trois tests contre les Wallabies les 19 et 26 juillet puis le 2 août. Ils feront également face aux franchises de Super Rugby australiennes durant tout l'été. Soit un total de dix rencontres, à commencer par celle face à l'Argentine le 20 juin à Dublin.

Kinghorn va-t-il 'abandonner' ses coéquipiers du Stade Toulousain pour rejoindre les Lions ? Les demi-finales du Top 14 auront lieu le même week-end que la rencontre face aux Pumas. La finale, elle, est programmée en même temps que le match contre la Western Force.

Un programme très chargé pour les Lions

Un calendrier chargé pour les Lions puisqu'il y aura aussi des rencontres en semaine. La rotation au sein du groupe va donc être importante. Et si l'Écossais est sur la liste, ce n'est pas pour faire du tourisme en Australie.

Beaucoup de questions restent en suspens. Et on peut imaginer qu'Ugo Mola va être interrogé sur le sujet très rapidement. Nul doute que lui et son staff ont échangé avec Andy Farrell en préambule de cette annonce.

Néanmoins, les discussions ont peut-être eu lieu avant que Thomas Ramos ne soit touché au mollet. L'arrière ayant dû déclarer forfait pour la demie face à l'UBB et pour le match de ce week-end en Top 14 contre Toulon.

Pour l'heure, Kinghorn n'est pas en mesure de jouer en raison d'une entorse du ligament latéral interne. Il ne devrait donc pas être disponible avant la fin du mois de mai, voire le début du mois de juin, avec le Stade Toulousain. Sauf s'il s'envole entre temps pour l'Australie.