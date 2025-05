CHAMPIONS CUP. Mollet capricieux, avenir flou : Ramos à l’arrêt, Toulouse en alerte

Blessé au mollet, Thomas Ramos manquera le choc face à Toulon ce week-end. Et à l’heure où le Stade Toulousain panse encore ses plaies européennes, l’absence de son arrière ouvre une vraie réflexion.

C’est une info qui n’étonne personne, mais qui inquiète tout le monde du côté d’Ernest-Wallon : Thomas Ramos ne sera pas sur la pelouse du Vélodrome samedi soir pour le choc face à Toulon.

Touché au mollet la semaine passée, l’arrière du Stade Toulousain poursuit ses soins sans date de reprise annoncée. Et son absence, déjà très remarquée lors de la demi-finale européenne face à l’UBB, se prolonge.

Une excuse ''malvenue'' pour Mola qui annonce une introspection, pas une remise en question du Stade Toulousain

Un cerveau en moins

Ce n’est pas qu’une histoire de buteur. Ramos, c’est aussi un patron du jeu, un relais essentiel pour le staff, une voix qui compte dans un vestiaire truffé d’internationaux. Face à Bordeaux, son absence a laissé un vide. Derrière, on a manqué de liant et d’expérience. Le staff le sait, mais ne prendra aucun risque pour un joueur aussi précieux en vue de la phase finale du Top 14.

En l’espace de quelques jours, Toulouse a vu son effectif s’étioler. Mauvaka (ligaments croisés), Kinghorn (genou), Dupont (genou), Ramos (mollet)… autant de leaders absents ou incertains pour le sprint final.

🏥 Les dates de retour estimées des joueurs du @StadeToulousain selon Rugbyrama :



⏳ À venir...

- Blair Kinghorn : Phase finale du Top 14

- Thomas Ramos : Phase finale du Top 14



💤 Bien plus tard...

- Antoine Dupont : Octobre 2025 au mieux

- Peato Mauvaka : Fin d'année 2025 au… May 6, 2025

Face à Toulon, c’est un effectif largement remanié qui se présentera, avec d'autres cadres laissés au repos comme Willis, Mallía ou Neti. Théo Ntamack a bien repris l'entraînement collectif, mais le timing reste tendu.

Un Top 14 à défendre coûte que coûte

À quatre journées de la fin, Toulouse est leader du championnat avec une confortable avance. Mais rien n’est jamais acquis. Le déplacement à Toulon, concurrent direct pour une place dans le Top 2, sera un vrai test. Et sans Ramos, il faudra trouver d’autres clefs. La solution la plus évidente serait de replacer Capuozzo en 15. Delibes et Lebel occuperaient les ailes. Mais attention à ne pas trop forcer sur l’organisme de l’Italien, qui revient tout juste de blessure. En tout cas, sans l’homme aux 71 points en Champions Cup cette saison, il faudra une réponse collective solide.

Et après ?

Le staff ne donne pas de date. La prudence est de mise, surtout avec un joueur aussi sollicité ces dernières saisons. Mais à Toulouse, on sait aussi que les grandes épopées se font rarement sans les grands hommes. Le retour de Ramos sera scruté, car pour viser un triplé en Top 14, le Stade aura besoin de son métronome. Et vite.