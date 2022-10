TOP 14. Bayonne : pourquoi est-ce le timing parfait pour casser la belle série de Toulouse ?

L'Aviron Bayonnais reçoit Toulouse ce week-end en Top 14. Peut-être au meilleur des moments, pour tenter de faire tomber le leader du championnat...

Ça y est, nous y sommes ! Nos Bleus sont réunis à Marcoussis et cela signifie donc que la tournée d'automne approche à grands pas. Tout le monde est heureux, tout le monde est content, sauf peut-être les supporters du Stade Toulousain, comme chaque année. Il faut dire que 9 Stadistes sont réquisitionnés dans l'Essonne en ce moment-même, auxquels l'on pourrait ajouter les Bleus blessés comme Cros, Jaminet ou Baille. Autrement dit, de nombreux cadres vont manquer à Ernest-Wallon durant les prochaines semaines, même si le dernier nommé serait sur le chemin du retour. Dès lors, n'est-ce pas le meilleur moment pour les adversaires des Rouges et Noirs de les faire tomber ?

TOP 14. Un cadre des Bleus et du Stade Toulousain sur le chemin du retour !Ces dernières semaines, les hommes d'Ugo Mola ont enchaîné 5 victoires consécutives et surtout affiché une grande maîtrise, laissant l'impression qu'il leur en restait encore sous le pied. Mais ce samedi, sur la pelouse de Bayonne, la donne sera tout autre. Déjà parce que Dupont, Ramos, Jelonch et consorts ne seront pas là pour sortir leurs troupes si la situation devient périlleuse. Ensuite parce qu'un déplacement au Pays Basque en ce début de saison a tout d'un traquenard. Tous les visiteurs se sont cassés les dents à Jean-Dauger depuis le lancement du championnat, qu'ils soient le Racing 92, l'UBB, La Rochelle ou l'USAP. Paradoxalement, le match face au reléguable fut le plus compliqué pour les partenaires de Machenaud, qui ont prouvé leur capacité à se sublimer pour la réception des présumés cadors.

TOP 14. Vous ne rêvez pas : un arbitre néo-zélandais au sifflet de Bayonne - Toulouse !Toulouse, qui est le capo des capi de notre championnat, doit s'attendre à subir pareille adversité. Sera-t-il capable de faire front sans la majorité de ses cadres et d'éviter la déroute qu'il avait connue à Pau, en septembre ? Le retour potentiel de Pierre-Louis Barassi ce mercredi soir ne devrait pas changer la donne face à un adversaire qui comptera sur l'essentiel de ses forces vives, quand bien même Amosa, Maqala et Bogado sont en stage avec leur sélection jusqu'à jeudi. Mais samedi, ils seront tous là pour tenter de stopper la belle série du leader du championnat...

