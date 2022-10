TOP 14. Un cadre des Bleus et du Stade Toulousain sur le chemin du retour !

Ce lundi, Cyril Baille a repris l'entraînement collectif avec Toulouse. Il pourrait faire son retour dès la prochaine journée de Top 14.

J-B Gros ? Blessé. Reda Wardi ? Certainement suspendu. Mais alors à quand une bonne nouvelle chez les Bleus, au poste de pilier gauche ? Eh bien peut-être à très bientôt, puisque LE titulaire du poste habituel, Cyril Baille, a avoué à nos confrères de France Bleu Occitanie qu'il s'apprêtait à faire son retour à la compétition. Le natif de Lannemezan a en tous cas repris l'entraînement collectif cette semaine et postule pour la rencontre de samedi face à Bayonne même s'il est plus probable stadiste patiente un peu plus, comme il l'a fait avec Romain Ntamack contre La Rochelle. "Ce sera certainement pour le week-end du Stade français. Je vais voir comment j'arrive à digérer la charge de travail. Donc certainement pour le match du Stade français, ou peut-être une petite surprise pour Bayonne samedi".

Après avoir été opéré début août de l'adducteur gauche en août, l'homme fort de la gauche va donc prochainement retrouver le chemin des terrains. Et si tout se passe bien pour lui, quelque chose nous dit qu'il pourrait même être rappelé par le staff de Fabien Galthié dans les semaines à venir, en cas de nouveau pépin au poste de pilier gauche. Pour rappel, les Bleus affronteront l'Australie le 5 novembre à Paris, avant de recevoir l'Afrique du Sud à Marseille puis le Japon, à Toulouse...