Top 14. Barrages. Ces chiffres qui montrent que Paris a sa chance face au Racing 92

Le Stade Français défie le Racing 92 ce vendredi soir lors du premier match de barrages du Top 14. En jeu, une place en demi-finale.

Le Racing 92 cette saison à la maison, c'est neuf victoires en treize matchs sur un score moyen de 34 à 22. Ce qui laisse présager d'un match avec des essais . Les Racingmen ont glané cinq bonus offensifs, notamment contre Agen le 27 décembre dernier. Ce jour-là, ils avaient gagné 45 à 10. Ce n'est pas leur plus large succès à la maison puisqu'ils ont récemment dépassé la barre des 50 unités contre Brive (55-12).



Quatre formations ont battu la formation ciel et blanche cette saison : Toulouse , Toulon, l' UBB et le Stade Français. Seuls le RCT n'est pas présent lors de ces phases finales. Le succès des Parisiens remonte au 1er mai sur le score de 35 à 29. Ce jour-là, Danty et Burban avaient inscrit un essai. Le reste des points avait été l'œuvre de Joris Segonds avec notamment sept pénalités.



Le jeune ouvreur a véritablement pris les commandes de l'attaque parisienne cette saison. L'ancien joueur d' Aurillac est passé de cinq titularisations à 22 cette saison. Ce qui lui a permis de convertir 67 pénalités, 49 transformations et 3 drops. Pour un total de 308 points contre seulement 182 pour le buteur du Racing 92, Maxime Machenaud . Segonds est le deuxième meilleur réalisateur du championnat.

Du côté des marqueurs d'essais, on trouve Donovan Taofifenua côté francilien avec 10 réalisations au compteur et un avant côté parisien : Sekou Macalou , 8 essais. 8

Paris n'est cependant pas la meilleure équipe en attaque à l'extérieur. Loin de là comme nous le montrent ces chiffres du site Les Stats de Phil avec une moyenne de 19,46 points marqués en 13 matchs et seulement 1,54 essai. Ce qui ne les a pas empêché d'aller gagner à Castres en septembre dernier, à Agen, à Brive et au Racing. Fin novembre, les hommes de Quesada avaient aussi fait douter les Lyonnais (20-19) ou encore les Rochelais en février (16-11). Preuve qu'ils savent bien voyager. Ce vendredi, ils n'iront pas à aller très loin. À la maison, le Racing fait de son côté partie des cadors avec 34,15 points inscrits à l'instar de Toulouse et près de 3,92 essais marqués. Top 14. Le Racing 92 aligne ses stars tricolores pour recevoir le Stade Français en barragesCe qu'on peut dire en voyant ces chiffres, c'est que le Racing 92 possède une équipe capable de soulever le Brennus. L'arrivée de Fickou en provenance du Stade Français a renforcé la ligne d'attaque et sans doute amené plus de sérénité en défense et d'expérience. Les Russell et autres Machenaud n'en manquent pas, mais ça n'a pas empêché le club francilien de céder en janvier dernier contre Toulon et l'UBB en l'espace d'une semaine. On va clairement voir vendredi soir si le Racing 92 est solide mentalement face à des Parisiens qui, sur le papier sont moins clinquants, mais qui ont tout à gagner. Ils savent qu'ils peuvent l'emporter sur la pelouse synthétique de la Paris La Défense Arena et ils y joueront sans pression. FLASHBACK. En 2015, le Stade Français écartait le Racing en barrage