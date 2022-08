TOP 14. Baille, Villière, Fickou… Les prémices d’une saison de la peur ?

De nombreux internationaux français vont manquer le début de saison, la faute à différentes blessures. De quoi être inquiet à un an de la Coupe du Monde ?

Bamba, Willemse, Flament, Villière, Baille et maintenant Fickou… La liste des internationaux français out en ce début de saison ne cesse de s’allonger ! Si pour certains, l’indisponibilité ne devrait pas être trop grande (l’on pense à Flament ou encore à Villière), pour d’autres, la donne est bien différente. Le dernier en date étant le centre du Racing 92, Gaël Fickou : blessé face à Brive en match de préparation, le capitaine de la défense tricolore devrait manquer au minimum un mois de compétition. Des absences qui auront certainement un impact sur la tournée de novembre, mais peut-être également en vue de la Coupe du Monde ! Car oui, à un an de la compétition, la moindre blessure ou méforme peut inquiéter. Et si aucun des joueurs cités ci-dessus sera forfait jusqu’en septembre 2023, ces derniers pourraient tout de même garder quelques séquelles ou fragilités suite à cela. De quoi nous installer dans une vraie “saison de la peur”, où l’état physique de chaque Tricolore sera particulièrement surveillé, et où chaque pépin musculaire fera frémir les supporters du XV de France...

Avec une saison qui s'annonce à rallonge, le temps de jeu des Tricolores sera une donnée très importante à prendre en compte. Les différents entraîneurs de Top 14 devront gérer l'état de forme de leurs internationaux, quitte à devoir "lâcher" certaines rencontres. Certains auront d'ailleurs plus de soucis que d'autres : ce sera sûrement le cas d'Ugo Mola à Toulouse, ou encore de Ronan O'Gara avec le Stade Rochelais. Si l'on sait que le temps de jeu était déjà calculé lors de la saison dernière, on imagine aisément que ce sera encore une fois le cas cette année. Une gestion qui s'avérera sûrement contraignante, mais nécessaire si l'on veut voir une grande partie des Bleus prêt pour la Coupe du Monde. En attendant de voir comment tout cela va être gérer, espérons qu'aucun autre Tricolore ne soit blessé gravement avant le début de la compétition...

