TOP 14. Toulouse a battu ''tous les records'' à l’entraînement avant la Rochelle

En conférence de presse, Ugo Mola a assuré que ses joueurs avaient réalisé d’excellentes performances ces dernières semaines à l’entraînement.

L’entraînement n’est pas le match, les plus réalistes agitent cet argument face au discours d’Ugo Mola. À l’aube du barrage de Top 14 où le Stade Toulousain accueille le Stade Rochelais, le technicien met en avant ses hommes. En conférence de presse, il a déclaré que les performances visibles à l’entraînement avaient été excellentes ces dernières semaines. S’il avoue que “la surprise était lointaine” concernant la défaite face au Leinster, il a avoué son étonnement au sujet des résultats observés ensuite. Face aux journalistes, il confie :

Les trois semaines qu’on vient de vivre, ils ont montré qu’ils étaient impressionnants et étonnants. On l’entend beaucoup : la saison est longue, les internationaux ont beaucoup joué, l’équipe a beaucoup gagné... Ils m’ont battu tous les records. Ils ont battu leurs records physiques, de vitesse, de haute intensité, etc. Et là, tu te dis, au moment où ils sont supposés être le plus émoussé, c’est là où ils sont le plus frais. Donc là, oui, ils m’étonnent.”

Cependant, comme précisé ultérieurement, une fois sur le pré, tout ne se passe pas comme à l'entraînement. Ça, Ugo Mola en a bien conscience. Il précise ensuite qu'il "faut savoir allier cette capacité physique à celle de jouer collectivement." Par ailleurs, Ronan O'Gara a également abordé cet aspect en conférence de presse. Le chef de troupe rochelais a déclaré que ses joueurs "ne connaissaient pas leurs limites." Il poursuit en indiquant que ses hommes semblent encore loin de leur niveau maximum et déclare : "Pour l'instant, on a seulement gratté la surface. Mais ce week-end, on va devoir accélérer et je pense qu'on a les joueurs pour faire ça."