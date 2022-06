ENTRETIEN. ''Je pense que La Rochelle est déjà rassasiée'', l'oeil de Guy Novès sur le barrage de Toulouse

L'ancien entraineur du Stade Toulousain Guy Novès évoque le barrage de samedi entre Toulouse et La Rochelle, ainsi que ses activités rugby pour les enfants.

Pour Le Rugbynistère, Guy Novès a donné son pronostic du barrage entre Toulouse et La Rochelle. Il a également longuement présenté des stages de rugby qu'il encadre à Pibrac cet été pour enfants. Ces stages définissent les valeurs du rugby.

Quel est votre avis sur le barrage entre Toulouse et La Rochelle ?

L'entraineur que j'étais est confiant, mais forcément vigilant. Je vois effectivement le Stade Toulousain passer face à La Rochelle même si cette dernière a énormément progressé depuis l'an dernier. En fait, je pense que La Rochelle est déjà rassasiée de son titre de champion d'Europe et connait ce que nous avions vécu à Toulouse. C'est tout nouveau pour eux, ils ont eu énormément de joie et de célébrations, donc il est possible qu'ils n'aient pas aussi faim, car ils auront laissé énormément d'énergie. On n'aborde pas de la même approche une phase finale lorsque l'on a gagné pour la première fois un titre que lorsque l'on n'a encore rien gagné. Avec le Stade Toulousain quand nous étions Champions d'Europe en 2003 (victoire 22-17 à Dublin en finale face à l'USAP, NDLR), nous avons perdu quelques semaines plus tard la finale au Stade de France face à Paris (32 à 18, NDLR), certes à cause de la fatigue, mais par manque d'appétit dirons-nous.

Le Stade Français avait plus faim et n'était pas autant rassasié que nous forcément. Pour revenir au match, il me semble également que Toulouse, au complet, a produit un meilleur jeu cette saison et était au-dessus de ses concurrents, mais a eu à subir la fatigue de ses cadres, les doublons, les matchs reportés, etc. Je pense que Toulouse va gagner oui.

Même si vous n'êtes plus entraîneur, vous avez toujours un pied dans le rugby à travers des stages qui s'adressent aux enfants. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?

Encadrer ces stages à Pibrac est personnellement une fierté, car j'habite dans cette ville, j'y ai été professeur d'éducation physique au collège pendant 21 ans, avec lequel j'ai été quatre fois champions de France. L'environnement des stages correspond à ce que je souhaitais avoir lorsque j'étais entraineur. Ceux qui n'ont jamais joué au rugby peuvent tout à fait venir le découvrir, comme ceux qui y jouent déjà peuvent venir consolider leur technique. Toujours avec l'idée qui est la mienne, lorsque j'étais entraineur de la section rugby du collège de Pibrac avec lequel nous avons été quatre fois champions de France, de partager ma passion de ce jeu et les valeurs qui le représentent. Ils s'adressent à des enfants de 8 à 16 ans. C'est la deuxième année consécutive que nous faisons ces stages. Nous étions déjà très bien accueillis à l'école La Salle l'année dernière, avec un cadre, un personnel et une équipe pédagogique de qualité qui avait très bien organisé le séjour.

Y a-t-il des différences entre ces stages et les entrainements des écoles de rugby pendant l'année ?

Pour certaines personnes oui et pour d'autres non. On aura toujours une approche modeste qui permettra d'acclimater facilement les joueurs, leur faire découvrir de nouvelles façons de jouer. Nous restons dans l'esprit du "jeu de mains, jeu de Toulousains". Il y aura évidemment toujours des exercices d'accroche qu'on connait : c'est un sport de combat, avec de l'engagement, notamment parmi les plus âgés qui commencent à se développer athlétiquement. Il y aura des situations qu'on retrouve à l'école de rugby pendant ce stage qui correspondra à certaines tranches d'âges et moins à d'autres, c'est certain.

Quel message souhaitez-vous véhiculer à travers ces rendez-vous ?

Le but est de leur faire aimer ce sport, où on leur apprend la solidarité, valeur essentielle. Mais également que tous les gabarits ont leur place. Le petit gros qui est mis sur le côté car moqué, il a sa place et on a besoin de lui pour des phases essentielles comme la mêlée. Le grand mince, on a besoin de lui pour la touche, le petit vif pour diriger ses coéquipiers, etc. Le rugby représente à merveille la société quelque part : on a besoin de tout le monde pour faire corps. J'ai aussi eu des papas, que j'avais élève à Pibrac, qui m'ont appelé pour me dire qu'ils allaient réinscrire leurs enfants. Ils ont connu tout ce que peut offrir le rugby et voulaient que leurs enfants à leur tour découvrent ce que le rugby a à leur offrir. J'ai été très fier lors de la première édition de voir des gosses venir exprès de Belgique pour ces stages ! Et aussi de la France entière ! Des gosses qui après le stage repartaient des idées plein la tête et qui ont adoré ces cinq jours.