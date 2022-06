TOP 14. Peut-on lier les résultats d'un club à la taille de sa ville ?

La Rochelle, 9ème ville du Top 14 et championne d'Europe, Castres, 42 000 âmes et 1ère de la phase régulière. Taille des villes et résultats sont-ils liés ?

Au vrai, l'idée nous est venue après avoir entendu le Maritime Will Skelton arguer au sortir de la finale européenne que La Rochelle, "petite ville" de 77 000 habitants intra-muros, "n'était pas censé jouer ces matchs-là". Comprenez que le géant australien voulait dire qu'au nom du bassin rochelais, de son économie, son histoire et sa population, le club à la Caravelle pouvait - sur le papier - souffrir de la comparaison avec des métropoles comme Paris, Lyon ou Toulouse. Et si la population alentour n'est évidemment pas le seul indicateur du potentiel d'un club ou non, on a justement décidé de mettre les mains dans le cambouis et de comparer les classements du Top 14 cette saison et celui des villes du championnat par nombre d'habitants. Afin de voir quel était l'importance présumée de celui-ci.

