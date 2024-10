TOP 14. Au-delà des recrues, l’UBB prolonge l’un de ses cadres par excellence

Big Ben aurait prolongé son contrat en Gironde, d’après le Midi Olympique. Une signature forte pour l'UBB.

Les supporters de l’UBB attendaient justement son retour avec impatience. En plus de son retour prochain en Top 14, les Girondins vont donc apprendre une autre bonne nouvelle : sa prolongation.

Selon le Midi Olympique, le pilier droit Ben Tameifuna a prolongé son contrat avec l’UBB. Si la durée n’est pas précisée, on imagine que le colosse du Pacifique (1m82 pour 148kg) sera là au moins pour une année plus une en option, si ce n’est pas plus.

VIDEO. Des culs, des raffuts, des ''hits'' : ''Big Ben'' Tameifuna (148kg) marche sur la défense de Bayonne

En effet, à 33 ans, "Big Ben" était dans la forme de sa vie la saison dernière et demeure toujours l’un - si ce n’est le - des meilleurs droitiers du Top 14.

Joueur surpuissant, "gazif" malgré son gabarit et fort en mêlée, il n’a pas son pareil pour peser sur la première ligne adverse.

En revanche, sa prolongation signifie probablement porte de sortie pour l’autre joueur à plus de 140 barres de l’effectif bordelais : Carlu Sadie.

Top 14. Clause controversée : pourquoi le transfert de Tevita Tatafu à Bordeaux-Bègles est incertain

Sans vraiment décevoir, le Sud-Africain ne s’est jamais véritablement imposé depuis son arrivée sur les bords de la Garonne et devrait pâtir également de la potentielle venue de Tevita Tatafu (le pilier).

Pour rappel, le Tongien courtisé par le XV de France aurait paraphé un pré-contrat avec l’UBB, mais un imbroglio administratif l'entoure. L’Aviron Bayonnais se bat pour que son joueur aille au bout de son contrat, qui court jusqu’en 2026.