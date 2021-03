Top 14. ARBITRAGE. ''Le plaquage'' sur Botia méritait-il sanction ?

La tête du Rochelais a heurté le sol sur un plaquage de Faumuina. Le Toulousain s'en est sorti indemne, Botia en protocole commotion.

Top 14. VIDEO. Toulouse fait tomber l'invincibilité rochelaise et reprend la tête du championnatToulouse a fait très fort dimanche dernier en allant l'emporter (11 à 14) à La Rochelle au forceps, elle qui restait sur 20 victoires consécutives dans son antre. On l'a dit sur notre site, en dépit du peu d'envolées, la rencontre fut néanmoins très intrigante de part l'intensité folle qui s'en dégageait, ses contacts virils, aussi. C'est d'ailleurs sur l'un de ceux-ci qu'une décision a fait un peu polémique en restant en travers de la gorge des locaux.

À la 58ème de jeu, sur une grosse charge au milieu des avants toulousains, Levani Botia (1m82 pour 104kg) se relève après avoir renversé Richie Arnold. Il est immédiatement repris de face par le pilier haut-garonnais Charlie Faumuina (1m85 pour 128kg), qui perd le contrôle en le retournant dans une sorte de ippon et lui faisant violemment heurter la tête contre le sol bien malgré lui. L'arbitre monsieur Chalon arrête alors le jeu immédiatement par mesure de précaution, et le trois-quart centre fidjien sort sur protocole commotion à la demande du médecin indépendant de la rencontre, avant de revenir. Faumuina, lui, comprend qu'il a mal maîtrisé son intervention vu sa réaction en suivant (mains levées en l'air en signe d'excuses), mais - à la surprise générale vu la violence du choc - s'en sort sans aucune sanction, son geste étant considéré comme un plaquage par l'officiel du match. Comme lui, d'aucuns ont considéré que le fait que Botia charge la tête en avant tout en étant très près du sol étaient des circonstances atténuantes et de fait, sa "blessure" un accident de jeu.

Mais que dit la règle dans une telle situation ? Voici l'avis de notre expert, Dédé Puildébut

Ce cas n’est pas simple du tout ! Petit tour dans l’aide mémoire des arbitres : « Spear Tackles » (plaquage cathédrales) -Tout plaquage réalisé qui fait passer les hanches au-dessus de la ligne des épaules doit être analysé avec précision. L’arbitre doit différencier : le plaqueur soulève et retourne son adversaire : - s’il tombe sur le dos CARTON JAUNE, - s’il tombe sur la partie haute (tête, cou, épaules) CARTON ROUGE. Un joueur plaque son adversaire qui bascule en raison de la puissance de l’impact mais sans la volonté de soulever et de faire basculer. Alors l’impact est considéré comme licite dès lors que le plaqueur n’a pas posé une main ou deux en dessous des hanches et soulevé son adversaire.

Faumuina soulève-t-il Botia ? Quand Dédé Puildébut hésite beaucoup il appelle ses amis arbitres du secteur professionnel. Le 1er me dit : “J’aurais mis Carton Rouge. Faumuina ne maîtrise pas son geste, Botia est tourné et tombe sur la tête”, alors que le second me dit “Jeu”. Il penche pour la théorie de l’accident de jeu avec un Rochelais qui était dans une mauvaise posture avant le contact avec Faumuina. Pour les départager je montre donc la vidéo à un 3e arbitre du secteur pro, qui a du mal à se positionner mais qui déclare : “Jeu ou Rouge. Pas de demi-mesure”. Vous êtes bien avancés ? On mesure sur des cas aussi complexes la difficulté de l’arbitrage et que la vidéo ne solutionne pas tout.