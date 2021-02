Top 14. VIDEO. Toulouse fait tomber l'invincibilité rochelaise et reprend la tête du championnat

Au bout d'un match assez fermé mais d'une âpreté folle, Toulouse l'a emporté à La Rochelle ce samedi soir, grâce à un essai salvateur de Yoann Huget.

Deflandre est donc tombé ! Après 20 matchs victoires consécutives dans leur antre, les Rochelais se sont en effet incliné 11 à 14 en ce samedi soir venteux. Et comme lors de leur dernier résultat négatif à domicile, en mars 2019, ce fut face au Stade Toulousain. Une formation haut-garonnaise pourtant pas forcément dominante durant la rencontre, ni aussi inspirée qu'à l'accoutumée offensivement, mais qui à force de patience et d'occupation, a fini par trouver la faille dans le money-time par Yoann Huget (74ème).

Pourtant, c'est La Rochelle qui a fait la course en tête tout au long de la partie, bien lancée par un rebond favorable à la retombée d'une passe au pied de Plisson pour donner l'essai à Botia (22ème). La suite n'était qu'une démonstration de force défensive des Maritimes, qui à l'exception d'une étincelle provoquée par Kolbe, repoussait avec vigueur la meilleure attaque du championnat, contrée. Oui mais voilà, même en l'absence de 9 internationaux (7 + 2 blessés), Toulouse sait tout de même se comporter en patron quand il le faut, et l'a encore prouvé. Malgré les cisailles de Botia et consorts, Zack Holmès a permis aux siens de rester au contact tout au long de la partie, avant que le banc stadiste ne fasse la différence. En supériorité numérique après le carton jaune de Skelton (68ème), les remplaçants Flament, Germain et Meafou n'ont cessé de trouver de l'avancée en fin de rencontre. C'est d'ailleurs une charge de ce dernier qui assomait un Doumayrou trop secoué pour se replacer avec efficacité sur l'ultime jeu au pied rasant de Holmès. Et permettait - bien malgré lui - ainsi à Huget de planter son 61ème essai en Top 14, autant qu'aux Toulousains de l'emporter sur la corde et de retrouver leur place de leader du championnat...