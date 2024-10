TOP 14. Après avoir craint le pire, le pilier international Hassane Kolingar connaît (presque) sa date de reprise

Après un malaise effrayant survenu durant l’été, l’athlétique pilier du Racing 92 Hassane Kolingar (26 ans, 1m86 pour 118kg) est sur le chemin du retour en Top 14.

C’est la bonne nouvelle du jour. Si Hassane Kolingar nous avait récemment confirmé qu’il allait mieux et qu’il lui restait une batterie de tests à passer avant d’envisager un retour à l’entraînement, le Midi Olympique apporte de nouvelles précisions.

Selon le journal, la date de retour sur les terrains du puissant pilier de 26 ans serait établie d’ici 2 gros mois et la fin décembre. Pour rappel, le pilier international avait fait un malaise cardiaque lors d’une fête, cet été.

Admis à l’hôpital, le champion du monde U20 était donc écarté du groupe francilien depuis lors, afin de se régénérer et de ne prendre aucun risque.

Cette fois, il pourrait donc voir le bout du tunnel puisque l’aval médical lui aurait été donné pour une reprise progressive.

Pour rappel, le titi parisien est un membre important de l’effectif francilien. En 2023/2024, il a participé à 25 rencontres avec son club, dont 19 en tant que titulaire.

Malgré plusieurs lourdes blessures durant son début de carrière, celui qui fut sélectionné en équipe de France en 2020 avait enfin pu tourner à plein régime la saison passée.

On souhaite donc une bonne fin de rétablissement et un retour prochain sur les terrains à ce guerrier au fort potentiel et apprécié de tous. Dont le Racing, mal embarqué dans ce début de saison, sera probablement bien content de pouvoir compter, dès le début de l’hiver…