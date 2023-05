Top 14. À Toulon, Bernard Lemaître explique comment cette saison peut devenir un ''demi-échec''

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Bernard Lemaître voit la saison de Toulon avec un œil critique. Le RCT réalise-t-il vraiment une mauvaise saison ?

Les phases finales ? “Ne pas y accéder, ce serait un demi-échec.” S’il nuance son propos en mentionnant la victoire en Challenge Cup dans un premier temps, voici les mots de Bernard Lemaître, paru le 26 mai dernier dans L’Équipe. Critique envers son club, le président du club varois montre toute l’exigence qu’il a pour son écurie. Une absence du Top 6 qui peut potentiellement être expliquée par le manque de joueurs JIFF dans l’équipe type. Une situation qui oblige le staff varois à quelques concessions, à l’image de l’équipe toulonnaise lourdement corrigée par le Racing 92 il y a deux semaines. Cet été, trois joueurs JIFF devraient poser leurs valises sur la rade : Selevasio Tolofua, Yannick Youyoutte et Enzo Hervé.

L’an dernier, le RC Toulon a fini la saison régulière de Top 14 à la 8ᵉ place du classement. Cette saison, le club rouge et noir devrait, sauf gros retournement de situation, connaître un destin similaire. Néanmoins, le RCT a tout de même assuré sa qualification en Champions Cup avec sa petite Coupe d’Europe. Une donnée qui offre un meilleur bilan que celui de la saison passée aux supporters.

Le pénible départ d’Azéma

Toujours selon L’Équipe, le dirigeant du club varois a aussi pris le départ de Franck Azéma pour Perpignan comme une déception. Il argumente en évoquant l’importance qu’a rapidement pris l’ancien clermontois au sein du projet toulonnais : “Le départ de Franck Azéma est aussi un échec à mes yeux, même si ni lui ni moi n'y sommes pour quelque chose. Franck s'intégrait à la construction du club pour les années à venir.” Dans la suite de l’entretien, il affirme que les rouge et noir démarreront la saison prochaine avec une organisation plus standard. Fini la gestion bicéphale, désormais le RCT “va repartir avec un coach unique et un staff un petit peu plus étoffé.”

