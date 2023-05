Top 14. La légende galloise Stephen Jones pour remplacer Franck Azéma au RCT ?

Selon L’Equipe, le Rugby Club Toulonnais étudierait la piste menant à l’ancien international gallois Stephen Jones pour palier au départ de Franck Azéma.

Alors que Pierre Mignoni n’avait pas écarté l’option Matt Giteau, on apprend aujourd’hui, par nos confrères de L’Equipe, que Stephen Jones serait l’option étudiée pour devenir le nouveau coach des lignes arrières après le départ de Franck Azéma.

Rugby. Top 14. Une ancienne gloire du RCT pour remplacer Franck Azéma ?



L’ancien maître à jouer du Pays de Galles (120 sélections) a déjà occupé ce poste à de nombreuses reprises. Après avoir pris sa retraite de joueur en 2013, il rejoint le staff des London Wasps en tant que responsable de l’attaque. À partir de 2015, il évolue successivement au sein du staff des Scarlets (2015-2019) et du Pays de Galles comme entraîneur des 3/4.

Reformer le duo Mignoni/Jones

Le directeur du rugby du RCT, Pierre Mignoni, a récemment déclaré lors d’une émission diffusée par la chaîne Twitch du club varois : “un bon staff, ce sont des compétences, mais aussi un bon équilibre”. Une charnière aussi repose sur un bon équilibre. Alors si Toulon envisage de recruter Stephen Jones, son ancienne association sous les couleurs de l’ASM avec Pierre Mignoni n’y est sûrement pas étrangère. Les deux hommes ont en effet étaient associés à la charnière du club auvergnat durant deux saisons entre 2004 et 2006. Quand on connaît les liens qui unissent les deux postes, nul doute que Mignoni et Jones sauront s’accorder pour diriger au mieux l’équipe du RCT.