Rugby. Challenge Cup. Une finale à près d’un million d’euros pour le RCT ?

L'enjeu de la finale de Challenge Cup face à Glasgow ce vendredi à 21h dépasse largement le cadre sportif pour le Rugby Club Toulonnais : environ 950 000€ sont en jeu !

À Toulon et nulle part ailleurs ! Quel autre club que le RCT peut proposer de rembourser des abonnements en cas de disette sportive ? En 2018, Mourad Boudjellal alors président du club, met en place une campagne d’abonnement sur cinq années. Une offre censée attirer les plus fidèles supporters ! L’offre est plutôt alléchante, car elle protège d’une potentielle montée des prix et offre un maillot du club chaque saison. Résultat, elle aurait séduit plus de 1 800 supporters rouge et noir selon l'ancien président.

Sûr de ses forces, le club varois ajoute même une clause à cet abonnement XXL : si le RCT ne gagne pas un seul titre au cours des cinq années d'abonnement, une sixième saison est offerte ! Un manque à gagner qui pourrait représenter 750 000€ ! Malheureusement, le club de la Rade peine à retrouver les sommets. Aucun titre depuis l'épopée européenne de 2015. Cette saison, les chances de qualification en phases finales de championnat semblent compromises par la série de trois défaites consécutives en Top 14 (Castres, La Rochelle et Racing 92). Le RCT (57 points) se classe à la 8ᵉ place, cinq points derrière le LOU 6ᵉ. La finale de Challenge Cup est donc le dernier titre qui paraît accessible. Le club qui sortira vainqueur de cette finale remportera 200 000€, portant ainsi les enjeux financiers toulonnais à près d'un million d'euros.

“Si on perd, ça ne va pas m’empêcher de dormir”



Certains supporters ayant souscrit à l’offre se retrouvent quelque peu hésitants. C’est le cas de Martin supporter toulonnais, interrogé par RMC : “Je ne vais pas vous mentir, ça aurait été le Brennus ou la grande Coupe d’Europe, la question ne se poserait même pas. Là, ce n’est pas une coupe qui fait rêver. Si on la gagne, tant mieux, mais si on perd, ça ne va pas m’empêcher de dormir. Je ne dis pas que certains supporters seront pour Glasgow, mais ils seraient bien contents d’avoir un abonnement offert la saison prochaine !”