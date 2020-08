TOP 14 - A quoi ressemblera l'effectif de l'UBB pour 2020/2021 ?

Premier du classement avant l'arrêt du championnat, l'UBB pourra-t-elle confirmer ? On jette un oeil à son mercato estival.

Tout le monde connaît la malédiction de Clermont en finale. Il va désormais falloir s'habituer à celle de l'UBB... pour les phases finales ! Depuis sa montée dans l'élite, jamais l'équipe bordelo-béglaise n'a réussi à atteindre le fameux Top 6 qualificatif pour les barrages ou les 1/2 du championnat. Et si elle n'avait jamais paru aussi proche, la pandémie de Coronavirus est venue mettre fin aux espoirs des hommes de Christophe Urios.

Pour sa première saison au club, ce dernier a permis à l'UBB de terminer premier du classement. Ses joueurs pourront-ils rééditer l'exploit ? Après tout, Clermont a fini par soulever le Brennus. A deux reprises...

Semi Radradra n'est plus là

Meilleur joueur du championnat, Semi Radradra n'est plus là. Le Fidjien s'est engagé avec Bristol, et son départ est une lourde perte pour le club. Utilisé à 14 reprises l'an passé, Blair Connor est un autre titulaire en puissance à quitter le club. Devant, le duo Ravai (11 matchs) - Pélissié (21 matchs) a choisi de relever le défi clermontois.

Les départs acquis : Les avants : Ravai, Pélissié (Clermont), Ghiraldini (sans club), Dufour (Brive), Tutaia (sans club) Les arrières : Germain (Stade Toulousain), Desaubiès (prêt, Stade Montois), Méret (Carcassonne), Radradra (Bristol), Connor (arrêt), Plazy (Béziers)

Cap sur l'hémisphère sud

Mais alors, quelles sont les recrues venues renforcer l'effectif d'un club forcément candidat au titre cette saison ? Avec les venues de Ben Lam, Joseph Dweba et Guido Petti, l'UBB a fait son marché dans l'hémisphère sud. Jamais all black mais vedette des Hurricanes, Ben Lam est très attendu, et devrait occuper un poste de titulaire.

Top 14 - UBB. Ben Lam peut-il faire oublier Semi Radradra ?Sur le marché français, Bordeaux-Bègles est allé chercher un autre ailier : le prometteur Nathanaël Hulleu, révélé à Grenoble. Le FCG, où évoluait l'an passé Pablo Uberti : l'ancien U20 revient de prêt. Numériquement, c'est lui qui remplace Radradra, puisque le club n'est pas allé chercher un autre centre. Enfin, devant, Maxime Lamothe revient de Bayonne, quand Ben Tameifuna tentera de se relancer après des derniers mois difficiles au Racing 92.

Les arrivées acquises : Les avants : Ben Tameifuna (Racing 92), Maxime Lamothe (retour de prêt, Bayonne), Joseph Dweba (Cheetahs), Guido Petti (Jaguares) Les arrières : Ben Lam (Hurricanes), Nathanaël Hulleu (Grenoble), Pablo Uberti (retour de prêt, Grenoble)

Quid des prolongations ?

On fait le point sur les prolongations des joueurs. Jefferson Poirot vient d'ailleurs de signer un nouveau contrat le liant à l'UBB jusqu'en... 2025 !

Les prolongations acquises : 2022 : Maynadier, Paiva, Douglas, Amosa, Roumat, Seuteni

Maynadier, Paiva, Douglas, Amosa, Roumat, Seuteni 2023 : Tabidze, Cazeaux, Jalibert

Tabidze, Cazeaux, Jalibert 2024 : Diaby

Diaby 2025 : Poirot

