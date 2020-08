TRANSFERT - Qui sont les joueurs les plus attendus en TOP 14 cette saison ?

On fait le point sur cinq recrues 2020/2021 à suivre de près cette saison en TOP 14. Et vous, quelle recrue êtes-vous le plus impatient de voir à l’oeuvre ?

Chaque année, c’est la même chose. La saison redémarre, les équipes accueillent de nouveaux joueurs et les supporters se demandent : cette recrute fera-t-elle partie des flops ou des tops du mercato estival ? Qu’ils viennent de l’étranger, de la PRO D2 ou d’une autre formation du TOP 14, on a listé cinq joueurs à surveiller, parmi les plus attendus…

C’est l’un des transferts surprises de cette intersaison. Mais qu’est donc venu faire Gabriel Ibitoye dans l’Hexagone ? Âgé de 22 ans seulement, le désormais ex-ailier des Harlequins est l’un des grands espoirs anglais à son poste. Un départ vers l’étranger, et c’est l’assurance de se fermer les portes de l’équipe nationale. A trois ans du Mondial, et à un poste où Eddie Jones continue de se chercher… Auteur de deux essais en coupe d’Europe, et de huit réalisations en Premiership, Ibitoye sera très attendu du côté d’Agen. Car si on imaginait la pépite évoluer dans un club candidat aux phases finales, c’est bien le SUA qui a réalisé ce joli coup.