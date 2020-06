Top 14 - UBB. Ben Lam peut-il faire oublier Semi Radradra ?

L'ailier des Hurricanes est attendu à l'UBB pour le mois d'août. Compte tenu de ses stats en Super Rugby, il doit faire la différence.

[TRANSFERT] Top 14 - L'UBB s'offre la machine à essais Ben Lam pour remplacer RadradraCe n'est que le premier août au mieux que Ben Lam devrait débarquer en France. Mais son arrivée pourrait bien être retardée. L'ailier des Hurricanes est actuellement engagé dans le Super Rugby Aotearoa. La compétition parallèle réservée aux franchises néo-zélandaises doit en effet terminer sa phase de poules à la mi-août. Rien n'assure Bordeaux-Bègles que les Hurricanes le libèreront avant cette date. Lam n'a marqué un essai lors de deux premiers matchs, tous les deux perdus, mais sa valeur est très loin de résumer à ça. Avant l'arrêt de la saison 2019/2020, il avait franchi la ligne de craie à cinq reprises en six journées. Le sommet d'un iceberg nommé Blam.

Personne n'a oublié sa formidable saison 2018. Titulaire 16 fois en 18 matchs, il avait marqué 16 essais. Le plus haut total de sa carrière. Des performances offensives qui ne lui ont pas ouverte les portes de la sélection nationale à XV pour autant. Lam a néanmoins représenté son pays. C'est au rugby à 7 qu'il s'est fait connaître. Entre 2012 et 2016, il a fait le bonheur des All Blacks 7s, punissant les défenses adverses avec sa puissance et sa vitesse pour un total de 49 essais en 78 apparitions. Blessé en 2016, il n'avait pu s'envoler pour les Jeux olympiques de Rio. Mais depuis sa signature en 2017 chez les Hurricanes, il n'a cessé de progresser.