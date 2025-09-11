TOP 14. A quelle heure et sur quelle chaîne regarder La Rochelle - Clermont (J2) ?

Samedi, Marcel-Deflandre s’enflamme : La Rochelle accueille Clermont pour un choc du Top 14. Deux équipes battues lors de la 1re journée qui veulent absolument se relancer.

Un contexte particulier côté rochelais

Marcel-Deflandre sera au centre des attentions ce samedi 13 septembre 2025 avec une belle affiche entre La Rochelle et Clermont. Deux clubs qui veulent marquer rapidement leur territoire dans cette saison déjà pleine de promesses. D'autant que l'un comme l'autre ont été battus lors de la première journée.

Le match débutera à 17h00 et sera diffusé en direct sur Canal+ Live 3. Une programmation idéale pour se caler devant l’écran avant l'apéro (avec modération), avec l’assurance de retrouver une ambiance bouillante dans l’enceinte maritime.

Le Stade Rochelais vit un début de saison mouvementé. Bonne nouvelle pour Ronan O’Gara : Will Skelton est déjà de retour après avoir été libéré par l’Australie.

Une arme de poids dans la cage, d’autant que l’arrière sud-africain Dillyn Leyds sera lui indisponible 6 à 8 semaines. Un vrai coup dur pour les Maritimes, qui cherchent encore leur équilibre après un été musclé.

Clermont veut frapper un coup

Pour l’ASM, ce déplacement à Deflandre s’annonce comme un premier test de caractère. Le staff clermontois insiste sur la nécessité d’envoyer un message fort dès l’entame du championnat. Avec un groupe rajeuni et une vraie envie de tourner la page des dernières saisons compliquées, les Jaunards savent qu’un exploit à La Rochelle lancerait parfaitement leur campagne.

L’arbitre de la rencontre sera M. Cayre, un habitué des gros rendez-vous du Top 14. Un détail qui a son importance, tant chaque décision peut peser dans un duel aussi serré.

Entre le retour d’un Skelton, les absences qui pèsent côté rochelais et l’ambition clermontoise de se montrer sans complexe, ce La Rochelle – Clermont promet d’être animé. Coup d’envoi à 17h00 sur Canal+ : à vos canapés (ou à vos places si vous avez la chance d’être à Deflandre) !