TOP 14. 8 mois sans jouer, 'il doit être exemplaire', l'immense pression sur Jaminet pour son retour

Après huit mois d’absence, Melvyn Jaminet s’apprête à refouler les terrains du Top 14. Suspendu pour des propos racistes, l’arrière international du Rugby Club Toulonnais fera son retour à la compétition ce samedi contre le Stade Français. Un come-back scruté, entre réalité sportive et pression médiatique.

Huit mois loin des terrains

Son dernier match remonte au 6 juillet dernier, en Argentine, avec le XV de France. Depuis, silence radio. Sanctionné de 34 semaines de suspension (réduites à 26 en contrepartie d’actions d’intérêt général pour la FFR) et d’une lourde amende de 30 000 euros, Jaminet a traversé une période particulièrement délicate. Mais après avoir purgé sa peine, l’arrière varois retrouve enfin le groupe toulonnais. Un retour attendu, mais aussi source de débats.

Pour Rugbyrama, Pierre Mignoni, son entraîneur, a insisté sur le chemin parcouru par son joueur : « Il a assumé, il a pris sa part de responsabilité. Il a payé. Maintenant, il faut lui laisser l’opportunité d’être ce qu’il est : un joueur de rugby. » Un message clair pour recentrer la discussion sur le sportif.

Un retour sous surveillance

Sur le plan sportif, Jaminet revient dans un effectif toulonnais en pleine confiance, actuel troisième du championnat. Un retour est forcément plus simple dans ces conditions favorables. Samedi, il débutera sur le banc face au Stade Français d’après les informations de L’Equipe. Un retour progressif, qui devrait lui permettre de reprendre ses marques sans précipitation. D’autant plus que le jeune Marius Domon est performant à ce poste depuis le début de saison et est bien plus qu’une simple doublure.

Malgré tout, il est évident que son premier match sera scruté de près. Mignoni le sait bien : « Il doit être exemplaire. Comme tout le monde, il va être regardé, peut-être un peu plus. Il le sait et il assume. Nous, on est là pour l’aider. »

En interne, tout a été mis en place pour l’accompagner. Selon Mignoni, un travail mental approfondi a été réalisé, avec notamment l’aide du consultant en haute performance Pierre Dantin. Objectif : gérer la pression et retrouver le haut niveau sans laisser place aux polémiques.

Une pression énorme, un défi à relever

Si le rugby a toujours aimé les histoires de rédemption, celle de Jaminet ne fait pas l’unanimité. Son retour ne sera pas simple et son comportement, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, sera scruté. À lui de montrer qu’il a retenu les leçons du passé et qu’il est prêt à se remettre en selle.

Sportivement, Toulon sait qu’il tient en lui un atout précieux. Buteur fiable, excellent sous les ballons hauts, doté d’une longueur au pied inégalable, Jaminet peut apporter énormément au RCT. Encore faut-il qu’il parvienne à gérer cette pression. Premier test, ce samedi à Mayol.