6 Nations. Thibaud Flament de retour : l’homme qui peut relancer le XV de France ?

Bonne nouvelle : Thibaud Flament est de retour en équipe de France ! Il va venir stabiliser le pack des Bleus et espère aider la France à remporter le Tournoi.

Il aura manqué deux matchs, et son absence s’est fait ressentir. Touché à un mollet avant le début du Tournoi des 6 Nations, Thibaud Flament a dû ronger son frein pendant que ses coéquipiers bataillaient contre le pays de Galles et l’Angleterre. Mais ce dimanche, à Rome, le deuxième ligne toulousain va enfin retrouver sa place dans le XV de départ tricolore. Un retour qui tombe à pic pour les Bleus.

Un maillon essentiel du pack français

Depuis ses débuts sous le maillot bleu en 2021, Flament s’est imposé comme une pièce incontournable du système Galthié. Son profil : un deuxième ligne mobile et technique, capable d’évoluer comme un troisième ligne supplémentaire dans l’animation offensive. Aérien et coureur, il excelle dans le jeu de mouvement, sait faire vivre le ballon et s’intègre parfaitement dans la stratégie d’Ugo Mola à Toulouse. Le deuxième ligne moderne par excellence. Mais son apport ne s’arrête pas là : en touche, il est un atout majeur, et en défense, son abattage n’est plus à prouver.

Dans les colonnes de Rugbyrama, l’ancien capitaine des Bleus Yoann Maestri ne tarit pas d’éloge à son sujet : « C’est un joueur très important pour l’équipe de France, c’est une certitude. On le voit à Toulouse, c’est un joueur qui est très intelligent et athlétique. Il ne passe jamais à côté lors des grands rendez-vous. »

L’absence d’Emmanuel Meafou, forfait pour cette rencontre, est très préjudiciable pour l’équilibre de la deuxième ligne française. Le colosse toulousain apporte un supplément de puissance au pack Bleu. Cette situation rappelle celle du Tournoi 2024 où l’attelage titulaire Meafou-Flament, freiné par les blessures, n’avait été aligné que lors des deux derniers matchs. Pour le remplacer, le jeune Mickaël Guillard (5 sélections) aura un véritable patron pour l’épauler dans le combat face aux Italiens.

Un retour pour stabiliser le jeu des Bleus

Les deux premières sorties du XV de France dans ce Tournoi ont laissé une impression mitigée. Face au pays de Galles, les Bleus ont alterné le bon et le moins bon, s’imposant sans totalement convaincre. Contre l’Angleterre, à Twickenham, ils ont subi l’impact physique et l’agressivité adverse dans les vingt dernières minutes malgré un début de match maitrisé.

Le retour de Flament pourrait bien apporter une nouvelle stabilité à l’équipe. Sa science du placement et son intelligence de jeu devraient soulager un pack tricolore parfois en difficulté dans la conservation et l’animation offensive. Son entente avec les cadres du groupe, et notamment ses coéquipiers toulousains, sera précieuse pour remettre les Bleus sur de bons rails.

La dextérité de Thibaud Flament ✨



Le 2e ligne toulousain est de retour dans le groupe de

Une opportunité à saisir

Pour Flament, ce retour est aussi une belle occasion de rappeler qu’il est un indiscutable du XV de France. Et face à une Italie joueuse et accrocheuse, sa capacité à casser la ligne et à se rendre disponible en soutien pourrait bien faire la différence.

Dimanche, sous le ciel romain, Thibaud Flament a une mission : remettre de l’ordre dans la maison bleue et aider la France à relancer son Tournoi. Avec son casque vissé sur la tête et son envie de ferrailler, nul doute qu’il répondra présent.