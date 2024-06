Top 14. 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas rater cette 26ème journée cruciale

Si 4 formations sont assurées d’être qualifiées, 5 clubs peuvent encore potentiellement aller chercher un barrage. Ça va donner !

Ce samedi soir à 21h, la 26ème journée du Top 14 sera diffusée, comme chaque année, sous forme de multiplex. Un procédé qui ne permet pas aux différentes équipes de calculer quoi que ce soit avant le match, même si on le sait, les téléphones seront de sortie pendant les rencontres sur le bord du terrain, tandis que les informations vont vite, elles.



Calculer quoi ? Eh bien on tente de vous expliquer tous les enjeux de cette ultime journée de championnat ci-dessous !



Paris vs Toulon , pour une place en demie



C’est un véritable 8ème de finale qui nous attend à Jean-Bouin, sauf qu’il n’y aura pas d’éliminés. En effet, les deux formations sont assurées d’être qualifiées pour les phases finales, mais elles ne savent pas à quelle place. Le gagnant sera, à moins d’un improbable double bonus parisien, en demi-finale directement. Reste à voir si Toulon (68 pts) jouera le coup à fond, ou se contentera d’un barrage dans un Mayol chauffé à blanc…



L’UBB doit assurer et attendre

Pour l’UBB (64 pts), le deal est simple : il faudra gagner et attendre pour savoir. En cas de victoire contre Oyonnax, les coéquipiers de Matthieu Jalibert s’assureront un barrage à Chaban, tandis qu’un bonus offensif les ferait probablement terminer à la 3ème place, si Toulon ne gagne pas dans la capitale.



La Rochelle vs Racing, pour une place en barrage

Si l’on vous annonce que ce multiplex risque d’être complètement fou, c’est que 5 équipes se battront pour les deux dernières places qualificatives ce week-end. Certaines avec un ballotage plus favorable que d’autre, évidemment. Qu’à cela ne tienne, La Rochelle (62 pts) et le Racing (61 pts) ont leur destin entre leurs mains, puisqu’une victoire les enverrait jouer un barrage, probablement à l’extérieur.



En revanche, le perdant pourrait très bien voir le CO, l’USAP voire Clermont lui passer devant, on y vient tout de suite…





Perpignan et Castres en embouteillage

Ce samedi soir, l’USAP (58 pts) tentera d’aller chercher une qualification historique depuis la remontée du club, du côté de Pau. Qui voudra bien finir devant son public, c’est annoncé. Le coup sera dur à faire, n’assurera en rien une qualification, mais cela passera par là pour rêver jusqu’au moment d’apprendre les autres résultats du jour, et peut-être plus longtemps encore…



Même son de cloche pour les Castrais (58 pts), qui peuvent espérer aller chercher leur qualification à Bayonne, même si les cas d’égalité à plusieurs n’auront que peu de chance de leur être favorable…

Clermont à l’affût, car sur malentendu…





Enfin l’ASM (56 pts) pensait peut-être n’avoir plus rien à jouer après sa défaite à Toulon, mais peut mathématiquement tout rafler lors de cette dernière journée. Il faudra pour cela l’emporter avec bonus offensif contre le MHR, qui devrait faire quelque peu tourner, et prier…