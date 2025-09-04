TOP 14. 5 absents majeurs, 2 recrues très attendues : La Rochelle diminuée mais pas désarmée à Bordeaux

Les absents sont nombreux, les interrogations aussi. Pourtant, La Rochelle débarque à Bordeaux avec un groupe resserré, une grosse envie de revanche… et quelques surprises.

Après une intersaison mouvementée et une remise en question profonde, le Stade Rochelais lance enfin sa saison. Direction Chaban-Delmas ce samedi (21h) pour défier une UBB toujours aussi ambitieuse. Mais pour cette première journée, les Maritimes devront composer sans plusieurs de leurs cadres. TOP 14. Recrutement clinquant, blessés à la pelle : la compo probable de l'UBB face au stade Rochelais

Un pack allégé mais pas sans ressort

En première ligne, Uini Atonio ne sera pas de la partie. Opéré en juin d’une désinsertion à l’ischio-jambier, le vétéran de 35 ans espère revenir d'ici à la fin de l’année.

À gauche, Reda Wardi, touché au mollet, est également forfait selon Sud Ouest. Même blessure pour le trois-quarts UJ Seuteni et Jack Nowell, tous absents ce week-end. Ultan Dillane, opéré de l’appendicite, est en phase de cicatrisation.

C’est donc un effectif allégé que Ronan O’Gara et son staff aligneront face aux Bordelais. Pour autant, pas question de se présenter en victime. La densité du groupe rochelais permet de garder un XV compétitif, avec l’envie de remettre les pendules à l’heure après une saison dernière en demi-teinte.

Le Garrec et Niniashvili attendus au tournant

Bonne nouvelle côté recrues : Nolann Le Garrec et Davit Niniashvili sont bien dans le groupe. Deux talents qui pourraient rapidement devenir incontournables. Le premier apporte son sens du rythme et sa vista, le second, son tranchant en contre-attaque et sa polyvalence dans le fond du terrain.

Skelton a besoin de souffler

Quant à Will Skelton, il est bien rentré en Charente-Maritime après deux gros matchs face aux Boks. Mais pas encore sur pied pour reprendre. « Il a besoin de couper un peu après pas mal de matchs internationaux », a précisé Sébastien Boboul jeudi en conférence de presse.

À Chaban, les Rochelais savent qu’ils ne seront pas les favoris. Mais l’occasion est belle de faire bloc et d’envoyer un signal : même diminuée, cette équipe a du répondant. Surtout que Bordeaux sera également privé de nombreux joueurs importants comme Lucu ou encore Moefana.