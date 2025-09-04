TOP 14. 5 absents majeurs, 2 recrues très attendues : La Rochelle diminuée mais pas désarmée à Bordeaux
Le Top 14 reprend, et La Rochelle n’échappe pas aux tracas de rentrée : 5 forfaits, un effectif remodelé, mais une même ambition pour faire taire les doutes. Crédit image : Screenshot Youtube France 3
Les absents sont nombreux, les interrogations aussi. Pourtant, La Rochelle débarque à Bordeaux avec un groupe resserré, une grosse envie de revanche… et quelques surprises.

Après une intersaison mouvementée et une remise en question profonde, le Stade Rochelais lance enfin sa saison. Direction Chaban-Delmas ce samedi (21h) pour défier une UBB toujours aussi ambitieuse. Mais pour cette première journée, les Maritimes devront composer sans plusieurs de leurs cadres.TOP 14. Recrutement clinquant, blessés à la pelle : la compo probable de l'UBB face au stade RochelaisTOP 14. Recrutement clinquant, blessés à la pelle : la compo probable de l'UBB face au stade Rochelais

Un pack allégé mais pas sans ressort

En première ligne, Uini Atonio ne sera pas de la partie. Opéré en juin d’une désinsertion à l’ischio-jambier, le vétéran de 35 ans espère revenir d'ici à la fin de l’année.

À gauche, Reda Wardi, touché au mollet, est également forfait selon Sud Ouest. Même blessure pour le trois-quarts UJ Seuteni et Jack Nowell, tous absents ce week-end. Ultan Dillane, opéré de l’appendicite, est en phase de cicatrisation.

C’est donc un effectif allégé que Ronan O’Gara et son staff aligneront face aux Bordelais. Pour autant, pas question de se présenter en victime. La densité du groupe rochelais permet de garder un XV compétitif, avec l’envie de remettre les pendules à l’heure après une saison dernière en demi-teinte.

Le Garrec et Niniashvili attendus au tournant

Bonne nouvelle côté recrues : Nolann Le Garrec et Davit Niniashvili sont bien dans le groupe. Deux talents qui pourraient rapidement devenir incontournables. Le premier apporte son sens du rythme et sa vista, le second, son tranchant en contre-attaque et sa polyvalence dans le fond du terrain.

Skelton a besoin de souffler

Quant à Will Skelton, il est bien rentré en Charente-Maritime après deux gros matchs face aux Boks. Mais pas encore sur pied pour reprendre. « Il a besoin de couper un peu après pas mal de matchs internationaux », a précisé Sébastien Boboul jeudi en conférence de presse.

À Chaban, les Rochelais savent qu’ils ne seront pas les favoris. Mais l’occasion est belle de faire bloc et d’envoyer un signal : même diminuée, cette équipe a du répondant. Surtout que Bordeaux sera également privé de nombreux joueurs importants comme Lucu ou encore Moefana.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
1,71 m pour 76 kg, un gabarit 'poids plume' mais un mental de géant pour cette pépite de TOP 14
News
''Ce serait un échec…'' : le message fort de Villière (RCT) avant la reprise du TOP 14
News
TOP 14. Bracelet retiré mi-septembre, mais Haouas n’en a pas fini avec la justice
News
Le BINGO de la reprise du TOP 14 : Toulouse qui gagne, la pépite et le scandale, combien de cases vas-tu cocher ?
News
TOP 14. ''Marre d'attendre'', avec ou sans Couilloud, Lyon veut frapper fort d’entrée
News
217 matchs et 20 saisons plus tard, cet historique du TOP 14 prolonge ENCORE l'aventure
News
TOP 14. ''Et bientôt leur slip ?'' : transparence ou surveillance, pourquoi les joueurs ont failli faire grève ?
News
RUGBY. 100.000 chocs à la tête : ce Gallois aux 33 sélections atteint de démence s'en prend à World Rugby
News
TOP 14. Recrutement clinquant, blessés à la pelle : la compo probable de l'UBB face au stade Rochelais
News
''Je lui mets 18 ou 19/20 partout'' : ce coach de TOP 14 fait l'éloge d'un Tricolore (et ce n'est pas Dupont)
News
TOP 14. La VRAIE raison pour laquelle le Stade Toulousain domine encore (selon Yoann Huget)