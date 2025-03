TOP 14. 18/20, 166 points : quel bilan pour le Stade Toulousain durant ces doublons 2025 ?

Malgré les absences, Toulouse a pu une nouvelle fois compter sur son vivier exceptionnel afin de réaliser des doublons grandiose.

Sur la lancée des promesses de l’an dernier et conforté par les premiers vrai/faux doublons de la saison, le Stade Toulousain abordait donc cette période sans les internationaux avec (encore) plus d’assurance que les saisons précédentes.

"On se sent en confiance parce que même lorsque de grands noms comme Dupont ou Ramos ne sont pas là, on sait qu’on tend à pratiquer tous le même rugby", confirmait Dimitri Delibes dans l’émission de Rugbyrama la semaine dernière.

Verdict ? Au moment où les joueurs de Top 14 vont bénéficier de 2 nouvelles semaines de vacances, faisons un bilan de ces doublons.

La relève prend (encore) de l'épaisseur

Samedi, Toulousain a donc disposé de Vannes 63 à 19, confirmait une période de doublons tout bonnement exceptionnelle. Déjà par le réservoir : en l’absence des Mauvaka, Marchand, Baille et consorts en première ligne, les jeunes Thomas Lacombre et Malachi Hawkes se sont notamment largement illustrés.

Tout comme Mathis Castro-Ferreira, auteur de 2 essais en autant de titularisations, après une première partie de saison minée par les blessures. Alors que Nelson Épée a lui "mangé" son temps de jeu sur l’aile ces dernières semaines, Paul Graou assuré comme un chef à la mêlée ou Delibes fait le job peu importe le poste. À l’Ouest, rien de nouveau, en somme…

Grâce à ce vivier indécent et une relève unique en France, une nouvelle fois, le Stade Toulousain a fait mieux que limiter la casse. Sur ses 4 derniers matchs, malgré une douzaine d’absences à chaque fois, il a ainsi inscrit 166 points (41,6 de moyenne !) et pris 18 points sur 20 possibles.

Évidemment, personne ne fait mieux. D’autant que le club haut-garonnais a, au passage, récupéré son fauteuil de leader à l’UBB. Justement son prochain adversaire, lors de la 19ème journée de Top 14…