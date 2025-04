TOP 14. 18 titularisations, 2 mois d'absence : la blessure qui pourrait faire dérailler Pau

Terrible coup dur pour la Section Paloise. Joe Simmonds, meilleur réalisateur du Top 14, est à l’arrêt pour deux mois après avoir contracté une fracture du pied face à Toulouse.

La tuile est immense pour Pau. Joe Simmonds, sorti à la 28e minute lors de la lourde défaite contre Toulouse (55-10), souffre finalement d’une fracture du pied droit.

Après des examens complémentaires, le verdict est tombé : deux mois d’indisponibilité pour l’ouvreur international anglais, pièce maîtresse du jeu béarnais depuis son arrivée en provenance d’Exeter en 2023.

ℹ️ Après avoir passé des examens complémentaires, notre demi d’ouverture 𝐉𝐨𝐞 𝐒𝐢𝐦𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬 souffre d’une fracture au niveau du pied. Son absence est estimée à deux mois. Nous lui souhaitons un bon et rapide rétablissement 🙏 #HonhaSection pic.twitter.com/n5D45BVIpu April 2, 2025

Pau orphelin de son buteur numéro un

Meilleur réalisateur du Top 14 avec 204 points au compteur, Simmonds est le véritable régulateur du jeu palois. Titulaire lors de 18 rencontres sur 20 cette saison, il est un élément clé du système de Sébastien Piqueronies.

L’Anglais de 28 ans avait récemment offert la victoire contre Montpellier grâce à un drop dans les arrêts de jeu. Sans lui, la Section devra impérativement trouver une alternative fiable pour rester compétitif pour la suite de la saison.

"𝙅𝙤𝙚 𝙎𝙞𝙢𝙢𝙤𝙣𝙙𝙨 ? 𝘾'𝙚𝙨𝙩 𝙪𝙣 𝙘𝙧𝙖𝙘𝙠"



Après le succès de Pau face à Montpellier, les Palois sont revenus sur le drop victorieux en fin de match de l'ouvreur anglais Joe Simmonds ! pic.twitter.com/8CsIfOrCQP — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 23, 2025

Axel Despérès et Clément Mondinat, deux ouvreurs espoirs, sont les solutions les plus évidentes pour pallier cette absence. D’autant plus que malgré leur jeune âge (21 ans), ils comptent déjà 62 matchs cumulés avec la Section.

Mais le staff palois pourrait bien sortir une solution surprise de son chapeau ! C’est l’ailier international Théo Attissogbe qui a assuré l’intérim au poste d’ouvreur lors du match à Toulouse après la blessure de Simmonds. En effet, le gamin de Peyrehorade avait été formé à ce poste et peut largement dépanner en cas de besoin.

Objectif retour pour la fin du Top 14

Avec cette blessure, la participation paloise à la course au top 6 devient nettement plus compliquée. Actuellement neuvième du championnat, Pau espère désormais récupérer Simmonds pour les deux dernières journées face à Vannes et La Rochelle, prévues fin mai et début juin. Une course contre-la-montre est donc engagée, mais d’ici là, le staff béarnais devra faire preuve de créativité pour éviter que cette absence ne plombe la fin de saison.