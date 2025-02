TOP 14. 11 défaites, un staff chamboulé, que se passe-t-il au Stade Français ?

C'est la panique à bord. Une défaite de plus, une place de lanterne rouge, un staff en plein remaniement : le Stade Français vit l'une des pires crises de son histoire récente.

Lundi, la direction a tranché : Laurent Labit, directeur du rugby, est déchargé de ses responsabilités sportives. Un limogeage qui ne dit pas son nom, mais qui laisse Paul Gustard seul maître à bord. Arrivé à Paris en 2022, l'Anglais, spécialiste de la défense, était jusqu'ici dans un duel d'influence avec Labit. Un flou qui a pesé sur le groupe.

D'après Le Parisien, les joueurs ne savaient plus à quel coach se fier. Les consignes manquaient de clarté, le projet était illisible. Face à Toulon (24-6), Paris a sombré sans réel plan de jeu. La réunion de crise de dimanche a achevé de convaincre les dirigeants qu'un changement était inévitable.

Sur le terrain, la situation est dramatique : onze défaites en dix-sept journées, une dernière place très inquiétante. Les soldats roses n'ont plus le choix : il faut réagir, et vite. Car si l'effectif paraissait taillé pour les phases finales en début de saison, il affiche aujourd'hui les symptômes d'une équipe qui sombre de jour en jour.

L'agressivité a laissé place à la frustration, le manque de discipline coûte cher et la conquête est trop friable pour gagner en Top 14. Certains joueurs paraissent perdus, d'autres en dedans. Les cadres sont attendus au tournant.

Les prochains rendez-vous seront déterminants. La venue de La Rochelle ce samedi, puis celle de Bayonne le 22 mars, s'annoncent comme des finales avant l'heure. Deux matchs à Jean-Bouin, deux occasions de se relancer.

La pression est immense. Les supporters grondent et ont publié un communiqué réclamant "un sursaut d'orgueil et de respect". La direction du club a répondu lundi, assurant que « tout le monde travaille d'arrache-pied pour sortir de la zone rouge ». Des mots, mais c'est sur le terrain que les actes sont attendus.

