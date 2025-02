TOP 14. Clermont battu… et furieux contre l’arbitrage ! Une décision qui fait débat

À Chaban Delmas, l'ASM s'est vu refusé un essai possiblement valable, pourquoi l'arbitre n'a pas laissé jouer ?

Dimanche soir, l'ASM Clermont est tombée de peu face à l'Union Bordeaux-Bègles (22-18). Un revers rageant tant les Auvergnats ont montré un visage conquérant, avec une défense hermétique et un volume de jeu séduisant. Mais au-delà du résultat, c'est une décision arbitrale qui cristallise toutes les frustrations clermontoises.

TOP 14. 'Parfois je reste, parfois je sors' : Jalibert face à la dure réalité du rugby international

Un coup de sifflet trop rapide

La scène se déroule à la 12ᵉ minute. Après une série de percussions dans les 22 mètres bordelais, Sébastien Bézy ajuste un coup de pied millimétré par-dessus la défense. Bautista Delguy s’engouffre dans l’espace, récupère le ballon après un rebond favorable et file aplatir.

Mais avant même que l’action n’aille à son terme, l’arbitre Kevin Bralley siffle une position de hors-jeu, coupant court à toute possibilité de validation de l’essai par la vidéo. L’arbitre de la rencontre est sûr de lui.

Il semble assez limite le HJ sur cette action de Clermont. Surtout, ça fait essai derrière.



M. Bralley a de suite sifflé. La vidéo aurait pu être appelée. #UBBASM pic.twitter.com/wQxOGMpa0d — Clément Mazella (@ClementMazella) February 23, 2025

Un doute persistant

Problème : sur les images revues à la pause par le staff clermontois, la position de l'ailier argentin semble acceptable. Était-il réellement hors-jeu au moment du coup de pied d'Urdapilleta ? Rien n’est moins sûr. Si la règle est stricte en la matière, l’absence d’un appel à la vidéo pour confirmer la décision pose question. Et puisque l’arbitre n’a pas laissé l’action se dérouler, l’essai n’aurait de toute façon pas pu être accordé.

Ce fait de jeu laisse un goût amer aux Clermontois. "On nous refuse un essai parfaitement valable. Je ne comprends pas", lâchait Christophe Urios dans les colonnes de La Montagne, frustré. Car au-delà de cette action, l’ASM a aussi payé ses propres erreurs, notamment sur la conquête en touche et en mêlée. Reste que dans un match serré, où chaque point compte, ce type de décision pèse lourd. Avec quatre points d’écart au score final, cet essai aurait pu tout changer.

#UBBASM 5 points perdus au pied par Urda, 1 essai valide refusé, 3 penaltouches a 5m perdues ! Etc etc. Que de regrets — Paillade15 (@maitreobiwanken) February 23, 2025

TOP 14. Épée, Lacombre, etc. La hiérarchie du Stade Toulousain chamboulée après Bayonne ?

« Ça fait beaucoup, ce n’est plus possible »

Ce n’est pas la première fois que l’ASM se plaint de l’arbitrage ces dernières semaines. Déjà contre Toulouse, certaines décisions avaient fait grincer des dents. « Ce n’est pas à cause de ça qu’on perd le match, mais c’était déjà le cas la semaine dernière. Ça fait beaucoup, ce n’est plus possible. », insistait Urios. Une déclaration qui illustre le ras-le-bol grandissant d’un groupe qui se bat pour exister dans ce Top 14 ultra-compétitif.

Si les regrets sont là, Clermont doit désormais se tourner vers la suite de la saison. Car au-delà de la frustration, cette rencontre a aussi montré des signaux positifs. Une équipe soudée, un état d’esprit irréprochable et une capacité à rivaliser avec une formation du haut de tableau. Mais pour enfin faire basculer ces matchs serrés en leur faveur, les Jaunards devront aussi corriger leurs propres scories. Et, espèrent-ils, ne plus voir l’arbitrage leur jouer de mauvais tours.